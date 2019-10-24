زيزو يوضح سبب تراجع أداء الزمالك أمام جينيراسيون

أوضح أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك سبب تراجع أداء فريقه أمام جينيراسيون فوت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك انتصر بصعوبة بهدف مقابل لا شيء أمام جينيراسيون فوت السنغالي ليصل إلى دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وزيزو قال عقب اللقاء لقناة أون سبورت: "أهم شيء الوصول لدور المجموعات، استطعنا أخذ ما نريده من اللقاء. بداية موفقة ومع دور المجموعات سيكون الأداء أفضل".

وبشأن أداء الفريق المتراجع "في بعض المباريات تحتاج للوصول لأهدافك حتى لو كان أدائك سيئا، وإن لم نكن متناسقين اليوم فأهم شيء الوصول للمجموعات. في الشوط الثاني كنا حذرين من استقبال هدف وهو ما سبب هذا التراجع".

وتابع "العيوب نستطيع إصلاحها مع المدربين واللاعبين، وأن نطور من أنفسنا ونصبح أفضل مع دور المجموعات".

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وعن مركزه المفضل "انتقلت من بلجيكا للبرتغال، في بلجيكا لعبت كرقم 8 (لاعب ارتكاز) ثم صانع ألعاب، في البرتغال لعبت كجناح ثم نفس المركز مع الزمالك وبالنسبة لي لا مشاكل طالما اجتهد، والمدرب يعطيني ثقة ويعتمد علي بشكل كبير وهو أهم شيء".

وأشار "كان ينقصني التطور في الـ30 متر الأخيرة واحتاج ذلك مجهود مني والحمد لله نجحت في ذلك، ومع عمل المدرب معي استطعت أن أصبح أفضل، لكن بالتأكيد مازال يتبقى الكثير".

واختتم عن صعوبة مجموعة الفريق التي تضم مازيمبي وبريميرو دي أجوستو وزيسكو "طبعا الزمالك نادي كبير وقادر على تخطي الصعاب في المجموعات، وإن شاء الله نكون جاهزين".

هدف الزمالك الوحيد جاء في الدقيقة 19 عن طريق مصطفى محمد بمساعدة مدافع جينيراسيون.

ووصل الزمالك لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ليتواجد في المجموعة الأولى رفقة مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد بريميرو دي أجوستو.

بينما تحول فريق جينيراسيون فوت لدور الـ 32 المكرر في كأس الكونفدرالية.













































































































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