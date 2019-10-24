صبحي بعد مشاركته الأولى مع الزمالك: لم اُختبر كثيرا ولكن أثق في نفسي

أظهر محمد صبحي حارس مرمى الزمالك ثقة في نفسه عقب مشاركته الأولى مع الفريق الأبيض أمام جينيراسيون فوت.

صبحي انضم مطلع الموسم الجاري قادما من بتروجت ولكنه لم يحصل على فرصة اللعب سوى مع إصابة محمد عواد في رأسه بالدقيقة 76.

وقال حارس المنتخب الأولمبي: "مكسب مهم أمام فريق جيد مثل جينيراسيون. كنا في كامل تركيزنا من بعد مباراة المقاولون العرب (في الدوري)، وميتشو (المدير الفني) شدد على أهمية اللقاء للاعبين، وأهم شيء الفوز".

وأضاف لقناة أون سبورت "أدائي توفيق من الله خلال تلك الفترة القصيرة التي شاركت بها. مدرب الحراس وميتشو أخبراني أنني حارس كبير وحارس لمنتخب مصر (الأولمبي). لم اُختبر كثيرا ولكن لدي ثقة في نفسي".

وأشار "أشكر زملائي الذين دعموني وكذلك الجهاز الفني. استقبال هدف في الفترة التي شاركت بها كان يعني حاجتنا لهدفين وهو ما سيصعب من مهمتنا".

وعن طموحه مع المنتخب الأولمبي "أركز الفترة الماضية منذ انتهاء معسكرنا. البطولة مهمة في مستقبلنا ومع أنديتنا واحترافنا. طموحنا التأهل كأول مجموعة والوصول لأولبياد طوكيو، جميعنا في كامل تركيزنا".

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وانتقل الحديث إلى قائد الفريق حازم إمام الذي أشاد باللاعب قائلا: "كل الناس كان تركيزها مع عواد و(محمد) أبو جبل مع التعاقدات الجديدة، ولم يركز أحد مع صبحي الذي خطف الانظار في أول مران وحصل على ثقة الجميع سريعا".

وأتم "لم نقلق من مشاركته. لا أحد ينضم إلى الزمالك أو منتخب مصر إلا إن كان جيدا".

انتصر الزمالك بصعوبة بهدف مقابل لا شيء أمام جينيراسيون ليصل إلى دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

هدف الزمالك الوحيد جاء في الدقيقة 19 عن طريق مصطفى محمد بمساعدة مدافع جينيراسيون.

ووصل الزمالك لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ليتواجد في المجموعة الأولى رفقة مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد بريميرو دي أجوستو.

بينما تحول فريق جينيراسيون فوت لدور الـ 32 المكرر في كأس الكونفدرالية.













































































































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