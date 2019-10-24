طبيب الزمالك يوضح تفاصيل الإصابة القوية لـ عواد والنقاز

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 22:34

كتب : FilGoal

محمد عواد - الزمالك - الأهلي

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن تفاصيل الإصابة القوية التي تعرض لها محمد عواد حارس الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي.

الزمالك انتصر بهدف مقابل لا شيء أمام جينيراسيون ليتأهل لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وتعرض عواد الذي تألق أمام جينيراسيون لإصابة قوية غادر على أثرها اللقاء في الدقيقة 76، فما تفاصيل الإصابة؟ أجاب طبيب الزمالك: "درجة وعي عواد لم تكن 100% لحظة الإصابة".

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وأضاف "الاصطدام كان قويا ولذلك قررت إخراجه من الملعب".

وقال "قررت تثبت رقبة عواد بسبب تعرضه لمزق في عضلات الرقبة وسيخضع لأشعة للاطمئنان على حالته".

وأردف "ولكنه الآن في حالة جيدة وبخير".

ماذا عن إصابة حمدي النقاز الذي خرج بين شوطي اللقاء؟ يتحدث طبيب الزمالك "النقاز تعرض لجرحين في شفاهه خلال الشوط الأول".

وأشار "كان لابد من تخييط جرحه ولذلك كان من الصعب استمراره في الملعب".

وأكمل حديثه قائلا عن باقي الإصابات "مصطفى محمد تعرض لشد في عضلة السمانة. هو مجرد إجهاد عضلي".

هدف الزمالك الوحيد جاء في الدقيقة 19 عن طريق مصطفى محمد بمساعدة مدافع جينيراسيون.

ضغط مصطفى محمد على مدافع جينيراسيون ورط الأخير في هدف عسكي كان كافيا لتعديل نتيجة الذهاب 2-1 وقيادة الزمالك لدور المجموعات.

ووصل الزمالك لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ليتواجد في المجموعة الأولى رفقة مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد بريميرو دي أجوستو.

بينما تحول فريق جينيراسيون فوت لدور الـ 32 المكرر في كأس الكونفدرالية.

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