حازم إمام: فترة التوقف جاءت في أنسب وقت لـ الزمالك.. الفريق لديه 3 مشاكل

انتقد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وقائد الزمالك السابق الفريق الأبيض عقب الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد.

وانتصر الزمالك على جينيراسيون فوت اليوم الخميس في ملعب السلام في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا ليتأهل إلى دور المجموعات.

وقال حازم إمام لقناة "أون سبورت" عقب المباراة: "فترة التوقف جاءت في أنسب وقت للزمالك ليعيد الفريق ترتيب أوراقه ويخوض فترة إعداد منذ البداية".

وأضاف "الزمالك عانى اليوم من مشكلة كبيرة تمثلت في عدم وجود ترابط بين خطوطه في الملعب خاصة خط الوسط وذلك على الرغم من سهولة اختراق دفاع جينيراسيون".

وواصل "كان هناك الكثير من التمريرات الخاطئة وبطء في اللعب وتشعر أن كل اللاعبين مرهقين، كل الإصابات كانت شد عضلي".

وأضاف حازم إمام "من الجيد أن ميتشو يعرف طبيعة لاعبيه فدافع في الشوط الثاني، لكن ذلك الأمر في الزمالك ليس جيدا أن تدافع لشوط كامل خاصة لو ستواجه فريق كبير".

وعن مشاكل الزمالك بشكل عام أوضح حازم إمام "في مباريات الفريق يتراجع للدفاع في الشوط الثاني، اللياقة البدنية منخفضة للغاية".













































































































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