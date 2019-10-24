رسميا – هل يواجهه في دوري الأبطال؟ إنهاء مشكلة الأهلي وكوليبالي

أعلن الأهلي بشكل رسمي عن انتهاء أزمته مع الإيفواري سليماني كوليبالي.

وقال الأهلي في بيانه: "أعلنت إدارة النادي عن انتهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم والذي قام بالهروب دون علم النادي في يناير 2017 دون أسباب يستند إليها، وفي المقابل قامت إدارة الأهلي في ذلك الوقت بتصعيد الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للحفاظ على حقوق النادي".

وأردف "وبعد جلسات تحكيمية حصل الأهلي على حكم بتغريم اللاعب مليون وأربعمائة ألف دولار، لكن كوليبالي لم يلتزم بالسداد أكثر من مرة مما ترتب عليه إيقافه إلى أن تدخل نادي النجم الساحلي وقام بشراء كوليبالي وبدأ التفاوض لإنهاء الأزمة نظير حصول الأهلي على مستحقاته المالية".

وأردف "وكلف الأهلي المحامي السويسري مونتنيري بدراسة الملف كاملا في ضوء ما تقدم به النادي التونسي الشقيق لحل المشكلة، وتم عرض الأمر على مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب والذي رحب بالتعاون مع نادي النجم الساحلي لما تربطه بالأهلي ومسئوليه من علاقات متميزة".

وأتم "وبالفعل تم إسدال الستار على هذه المشكلة بتوقيع عقد ثلاثي بين الأهلي والنجم وكوليبالي لضمان حقوق كل الأطراف وفي ضوء ما سبق قامت إدارة النادي بإرسال خطاب للاتحاد الدولي لكرة القدم تؤكد فيه على تسوية أزمة اللاعب وحصول الأهلي على حقوقه وفقًا للعقد الذي تم إبرامه".

وانضم كوليبالي إلى الأهلي في يناير 2017 قادما من كيلمارنوك مقابل 930 ألف يورو، وحقق بداية قوية فور مشاركته بتسجيله 6 أهداف في 12 مباراة.

لكنه غادر مصر بشكل مفاجئ في 25 مايو من العام نفسه، قبل أن يغرّد عبر تويتر في 4 يونيو، زاعما تعرضه لاضطهاد ديني في الأهلي، مما دفعه إلى الهروب دون إخبار أحد.

ويقع الأهلي والنجم الساحلي في مجموعة واحدة بدوري أبطال إفريقيا، ويتواجهان في تونس مع مستهل دور المجموعات.

وبذلك الشكل، يصبح كوليبالي لائقا للمشاركة حال قيده إفريقيا مع النجم الساحلي.

اقرأ - النجم الساحلي يعلن عبر في الجول حل أزمة كوليبالي مع الأهلي

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