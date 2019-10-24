خاص نادر شوقي لـ في الجول: تأكد إصابة محمد محمود بقطع في الصليبي.. سيغيب 9 أشهر

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 13:12

كتب : أحمد الخولي

محمد محمود - الأهلي

أعلن نادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود لاعب وسط الأهلي تأكد إصابة الصاعد بقطع في الرباط الصليبي، في الركبة التي لم تتعرض للإصابة الأولى.

محمد محمود

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال شوقي لـFilGoal.com: "الطبيب إيهاب علي أكد إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي".

وأضاف "بدأنا إجراءات رحلة علاجية جديدة إلى ألمانيا مع الخبير الألماني أندرياس فايلر".

أخبار متعلقة

الأهلي يعلن خطة الإعداد خلال فترة التوقف.. وتحسن حالة متولي مران الأهلي - إصابة محمد محمود جينيراسيون: نقلنا الضغط إلى الزمالك.. رفضوا مواجهة الأهلي بسببنا

وأردف شوقي "المدة المتوقعة لغياب محمود بين 8 و9 أشهر جديدة".

وأتم شوقي "ألمانيا أفضل بلد في العالم في نوعية الإصابات تلك، التجارب كلها ناجحة والدليل أن محمود لم يصب في القدم المعالجة مؤخرا بل في السليمة. شاءت الأقدار أن تتكرر له إصابة الصليبي في القدم السليمة".

وكان محمد محمود غادر مران الأهلي الذي أقيم الأربعاء مصابا واضطر لإجراء آشعة على ركبته.

وتعاقد الأهلي مع محمد محمود في شهر يناير الماضي قادما من وادي دجلة قبل أن يصاب بقطع في الرباط الصليبي في الركبة الأخرى وعاد بعد 279 يوما باللعب في مباراة الإعلاميين الودية يوم 14 أكتوبر الماضي.

اقرأ أيضا

تشكيل الزمالك المتوقع – مصطفى محمد يقود الهجوم.. وبنشرقي أساسي أمام جينيراسيون

تعرف على تقييم صلاح أمام جينك من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد 3 لاعبين"

استقرار مصري في تصنيف فيفا

رسميا - الصين تستضيف مونديال الأندية بنظامه الجديد صيف 2021

بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (3).. التخريجة

محمد محمود الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير: ساري يفكر في إراحة رونالدو الأسبوع المقبل 4 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - إصابة قوية لـ عواد.. حارس الزمالك يخرج مصابا أمام جينيراسيون 13 دقيقة | مصر
بالفيديو - ركلة جزاء ضائعة.. العارضة تحرم محمود علاء من التسجيل أمام جينيراسيون 23 دقيقة | إفريقيا
حوار - تشامبرلين.. أيام التأهيل الصعبة وحافز العودة للتألق 31 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - بشكتاش لا يعرف الفوز.. النني ورفاقه يسقطون أمام سبورتينج براجا 44 دقيقة | المحترفون
بالفيديو – بعد 7 أشهر.. يونايتد ينهي معاناته الخارجية ويخطف فوزا صعبا في صربيا 56 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي" 2 مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير 3 اتحاد الكرة: تأجيل القمة لنهاية الدور الأول.. والجولة الخامسة بعد بطولة إفريقيا 4 نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا

قد ينال إعجابك