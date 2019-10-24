أعلن نادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود لاعب وسط الأهلي تأكد إصابة الصاعد بقطع في الرباط الصليبي، في الركبة التي لم تتعرض للإصابة الأولى.

محمد محمود النادي : الأهلي الأهلي

وقال شوقي لـFilGoal.com: "الطبيب إيهاب علي أكد إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي".

وأضاف "بدأنا إجراءات رحلة علاجية جديدة إلى ألمانيا مع الخبير الألماني أندرياس فايلر".

وأردف شوقي "المدة المتوقعة لغياب محمود بين 8 و9 أشهر جديدة".

وأتم شوقي "ألمانيا أفضل بلد في العالم في نوعية الإصابات تلك، التجارب كلها ناجحة والدليل أن محمود لم يصب في القدم المعالجة مؤخرا بل في السليمة. شاءت الأقدار أن تتكرر له إصابة الصليبي في القدم السليمة".

وكان محمد محمود غادر مران الأهلي الذي أقيم الأربعاء مصابا واضطر لإجراء آشعة على ركبته.

وتعاقد الأهلي مع محمد محمود في شهر يناير الماضي قادما من وادي دجلة قبل أن يصاب بقطع في الرباط الصليبي في الركبة الأخرى وعاد بعد 279 يوما باللعب في مباراة الإعلاميين الودية يوم 14 أكتوبر الماضي.

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