أعلن قيس عاشور، المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي، أنه تم حل أزمة سليمانى كوليبالى لاعب النادي الأهلي السابق.

وقال المتحدث الرسمي للفريق الساحلي لـFilGoal.com: "وقعنا اتفاقا رسميا مع إدارة الأهلي، وسنرسل ذلك إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)".

وبسؤاله عن القيمة المالية للصفقة رد "احتراما للنادي الأهلي واحتراما للاتفاق الذي بيننا لن نعلن القيمة المالية".

وعن مشاركة اللاعب أمام الأهلي في دوري الابطال، رد قائلا: "اللاعب أصبح ملكا لنا ومن حقه المشاركة، لكن مشاركته تتوقف على حالته البدنية وإذا كان في حالة بدنية عالية سيكون أساسيا أمام الأهلي بكل تأكيد".

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ماذا حدث

وانضم كوليبالي إلى الأهلي في يناير 2017 قادما من كيلمارنوك مقابل 930 ألف يورو، وحقق بداية قوية فور مشاركته بتسجيله 6 أهداف في 12 مباراة.

لكنه غادر مصر بشكل مفاجئ في 25 مايو من العام نفسه، قبل أن يغرّد عبر تويتر في 4 يونيو، زاعما تعرضه لاضطهاد ديني في الأهلي، مما دفعه إلى الهروب دون إخبار أحد.

لاحقا تلقى الأهلي حكما من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في أبريل 2018، يُلزم كوليبالي بتسديد غرامة قيمتها 1 مليون و436 ألف دولار أمريكي.

وحتى يصير كوليبالي قادرا على استئناف مسيرته الكروية؛ عليه تسديد قيمة الغرامة كاملة، والتي لم يصل الأهلي منها حتى اللحظة سوى 1 مليون دولار.

إدارة النجم الساحلي راسلت الأهلي في أغسطس الماضي بحثا عن تسوية مالية، قبل أن يصرّح قيس عاشور المتحدث الرسمي للنادي التونسي في نفس الشهر أنهم توصلوا لاتفاق مبدئي مع إدارة الأحمر.

وذكر عاشور في تصريحاته حينها أنه "يثق في إدارة الخطيب، وأن الإجراءات الإدارية هي المتبقي فقط لإتمام التسوية". (طالع التفاصيل)

وأخيرا خرج عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي يوم 10 أكتوبر، وصرح أن المفاوضات مع النجم الساحلي لم يُكتب لها النجاح.

وقال القيعي: "لقد هرب كوليبالي، وحصل النادي الأهلي على حكم درجة أولى وثانية بأحقيته في الحصول على مليون و400 ألف دولار".

وأضاف "اتفقنا مع إدارة النجم الساحلي قبل بداية الموسم الجاري بتقسيط الغرامة عن طريق تسوية مالية بينه وبين كوليبالي، لكن لم نحصل على ضمانات مالية منهم". (طالع التفاصيل)

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