لاعب المصري ينجو من حادث مروري

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 13:27

كتب : أيمن عيد

أحمد عادل ميسي

نجا أحمد عادل "ميسي" لاعب النادي المصري من حادث مروري على طريق القاهرة بورسعيد الدولي.

وتعرض ميسي لحادث مروري فجر اليوم الخميس، أدى لتهشم سيارته بشكل كبير.

وانتقل صاحب الـ21 عاما إلى أحد مستشفيات مدينة بورسعيد، إلا أن حالته الآن مستقرة.

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"ميسي" انتقل للنادي المصري هذا الصيف قادما من نادي الزمالك في صفقة انتقال حر.

ويستعد المصري لمواجهة كوت دي آور امن سيشل يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 الثاني للكونفدرالية الإفريقية.

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