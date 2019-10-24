بالفيديو - فلامينجو يكتسح جريميو ويتأهل إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس

اكتسح فلامينجو البرازيلي منافسه جريميو ليتأهل إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس لمواجهة ريفر بليت بطل النسخة الماضية.

ونجح فلامينجو أن يفوز على ملعبه أمام جريميو البرازيلي بخمسة أهداف دون رد، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وكان ريفر بليت قد تأهل على حساب مواطنه بوكا جونيورز بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين.

وتقام المباراة النهائي يوم 23 نوفمبر المقبل بين فلامينجو البرازيلي وريفر بليت الأرجنتيني في تشيلي بنهائي من مباراة واحدة.

وحقق ريفر بليت اللقب أربع مرات سابقة أخرهم النسخة الماضية، بينما فلامينجو لديه لقب وحيد حققه في 1981.

ويتأهل الفائز إلى منافسات كأس العالم للأندية في قطر بالفترة من 11 إلى 21 ديسمبر المقبل.

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