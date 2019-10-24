الأهلي يعلن خطة الإعداد خلال فترة التوقف.. وتحسن حالة متولي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي خطة الإعداد للمرحلة المقبلة خلال فترة التوقف والتي يتخللها معسكر خارجي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي: "قام رينيه فايلر بتقسيم الفترة إلى جزئين، يسعى خلالهما لتحقيق أكبر مكاسب فنية وبدنية للاعبين".

وأضاف "المرحلة المقبلة قد تشهد إقامة لمدة اسبوع يتخلله خوض مباراة أو مباراتين وديتين".

وكشف عبد الحفيظ "الجزء الثاني من مرحلة الإعداد سيكون في القاهرة بعد العودة من المعسكر الخارجي حال إقامته وسيتم تحديد ملامحها النهائية وفقا لاحتياجات الجهاز الفني".

وأوضح مدير الكرة بالأهلي "سيتم حسم أمر المعسكر الخارجي خلال ساعات، ولدينا ثلاثة عروض من الإمارات والكويت وعمان".

وعلى جانب آخر أعلن الجهاز الفني للأهلي تحسن حالة محمود متولي مدافع الفريق واقتراب عودته من التدريبات الجماعية.

وكان متولي قد عانى من إصابة في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك الشهر الماضي.

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