الأهلي يعلن خطة الإعداد خلال فترة التوقف.. وتحسن حالة متولي

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 11:48

كتب : FilGoal

مران الأهلي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي خطة الإعداد للمرحلة المقبلة خلال فترة التوقف والتي يتخللها معسكر خارجي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي: "قام رينيه فايلر بتقسيم الفترة إلى جزئين، يسعى خلالهما لتحقيق أكبر مكاسب فنية وبدنية للاعبين".

وأضاف "المرحلة المقبلة قد تشهد إقامة لمدة اسبوع يتخلله خوض مباراة أو مباراتين وديتين".

أخبار متعلقة

مران الأهلي - إصابة محمد محمود جينيراسيون: نقلنا الضغط إلى الزمالك.. رفضوا مواجهة الأهلي بسببنا عبد الحفيظ يكشف لـ في الجول خطة اعداد الأهلي خلال فترة توقف الدوري مدرب المصري: تعثرنا في ضم ثلاثي الأهلي مقابل إسلام عيسى

وكشف عبد الحفيظ "الجزء الثاني من مرحلة الإعداد سيكون في القاهرة بعد العودة من المعسكر الخارجي حال إقامته وسيتم تحديد ملامحها النهائية وفقا لاحتياجات الجهاز الفني".

وأوضح مدير الكرة بالأهلي "سيتم حسم أمر المعسكر الخارجي خلال ساعات، ولدينا ثلاثة عروض من الإمارات والكويت وعمان".

وعلى جانب آخر أعلن الجهاز الفني للأهلي تحسن حالة محمود متولي مدافع الفريق واقتراب عودته من التدريبات الجماعية.

وكان متولي قد عانى من إصابة في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك الشهر الماضي.

اقرأ أيضا

تشكيل الزمالك المتوقع – مصطفى محمد يقود الهجوم.. وبنشرقي أساسي أمام جينيراسيون

تعرف على تقييم صلاح أمام جينك من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد 3 لاعبين"

استقرار مصري في تصنيف فيفا

رسميا - الصين تستضيف مونديال الأندية بنظامه الجديد صيف 2021

بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (3).. التخريجة

الأهلي سيد عبد الحفيظ

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشامبرلين: كلوب أمامه الكثير من العمل قبل لقاء توتنام 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طارق حامد.. فن القتال من أجل الفوز 35 دقيقة | حكايات في الجول
لاعب المصري ينجو من حادث مروري 49 دقيقة | الدوري المصري
أنا مارادونا: (8) قصتي مع المخدرات وكرهي لبرشلونة 56 دقيقة | أمريكا
نادر شوقي لـ في الجول: تأكد إصابة محمد محمود بقطع في الصليبي.. سيغيب 9 أشهر ساعة | الدوري المصري
كلوب: روبرتسون لا يعاني من أي إصابات ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي" 2 مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير 3 اتحاد الكرة: تأجيل القمة لنهاية الدور الأول.. والجولة الخامسة بعد بطولة إفريقيا 4 ماذا ينتظر الزمالك إذا رفض لعب السوبر الإفريقي؟

قد ينال إعجابك