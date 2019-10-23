كرة سلة - الاتحاد يكتسح الألماني السوداني في البطولة العربية

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 16:52

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - كرة سلة

اكتسح الاتحاد السكندري فريق الألماني السوداني بنتيجة 125 - 46 ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة العربية.

وحقق الاتحاد السكندري فوزه الأول في البطولة، بعد الخسارة أمام المنستيري التونسي في المباراة الافتتاحية.

وتقام البطولة العربية لكرة السلة في المغرب حتى 30 من أكتوبر الشهر الجاري.

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ويختتم الاتحاد السكندري مباريات دور المجموعات مساء غد الخميس أمام الجيش الملكي المغربي.

ويمثل مصر في البطولة العربية نادي الجزيرة بجانب الاتحاد السكندري، وكان الجزيرة قد خسر أمام الرفاع البحريني في المباراة الافتتاحية.

ويلعب الجزيرة أمام أهلي سداب ظهر غد الخميس في الجولة الثانية، قبل أن يواجه الريان القطري الجمعة ويختتم مشواره في دور المجموعات مساء السبت أمام بيروت.

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