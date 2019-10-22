أهداف الثلاثاء الكروي - مهرجان أهداف بالجملة في ليلة الأبطال

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 - 23:41

كتب : FilGoal

الثلاثاء الكروي

المناخ لم يكن ممطرا فقط في مصر وإنما في أوروبا كذلك التي شهدت سيول بدرجة 30 هدفا في 8 مباريات بدوري الأبطال.

ريال مدريد عاد من إسطنبول بالانتصار الأول في المسابقة، وباريس سان جيرمان أمطر شباك بروج خماسية، وهو نفس ما فعله مانشستر سيتي أمام أتالانتا.

يوفنتوس تخطى لوكوموتيف موسكو بصعوبة بالغة بفضل باولو ديبالا، وتوتنام نفض غبار الهزيمة القاسية أمام بايرن بخماسية في ريد ستار.

وفي آسيا كانت الإثارة في قمتها بين السد القطري والهلال السعودي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

ويستعرض معكم FilGoal.com جميع أهداف الثلاثاء الكروي.

الهلال والسد (تقرير المباراة)

أتليتكو مدريد وليفركوزن (تقرير المباراة)

شاختار ودينامو زغرب (تقرير المباراة)

جالاتا سراي وريال مدريد (تقرير المباراة)

كلوب بروج وباريس سان جيرمان (تقرير المباراة)

مانشستر سيتي وأتالانتا (تقرير المباراة)

يوفنتوس ولوكوموتيف (تقرير المباراة)

توتنام وريد ستار (تقرير المباراة)

بايرن ميونيخ وأولمبياكوس (تقرير المباراة)

أهداف الثلاثاء الكروي دوري أبطال أوروبا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - هدف واحد لا يكفي.. بوكا جونيورز يتفوق وريفر بليت لنهائي كوبا ليبرتادوريس 31 دقيقة | أمريكا
مواعيد مباريات الأربعاء 23-10-2019 والقنوات الناقلة.. الإثارة تتواصل في أوروبا والإسماعيلي في البطولة العربية 3 ساعة | أوروبا
تأجيل الدوري – الاتحاد لـ في الجول: لا يوجد أي شيء واضح بسبب كثرة المشاكل 3 ساعة | الدوري المصري
تشكيل سوبر كلاسيكو - ريفر دون تغيير عن مواجهة الذهاب وتيفيز أساسيا مع بوكا 3 ساعة | أمريكا
ناجي: أطالب الشناوي باحترام موهبته.. وصرحت بظلم عواد لرفع معنوياته 4 ساعة | الدوري المصري
ناجي: أخطأنا بتغيير استراتيجية أجيري.. وأنا ضد تصريحات هاني رمزي 4 ساعة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي" 2 مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير 3 ماذا ينتظر الزمالك إذا رفض لعب السوبر الإفريقي؟ 4 اتحاد الكرة: تأجيل القمة لنهاية الدور الأول.. والجولة الخامسة بعد بطولة إفريقيا

قد ينال إعجابك