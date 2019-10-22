أهداف الثلاثاء الكروي - مهرجان أهداف بالجملة في ليلة الأبطال

المناخ لم يكن ممطرا فقط في مصر وإنما في أوروبا كذلك التي شهدت سيول بدرجة 30 هدفا في 8 مباريات بدوري الأبطال.

ريال مدريد عاد من إسطنبول بالانتصار الأول في المسابقة، وباريس سان جيرمان أمطر شباك بروج خماسية، وهو نفس ما فعله مانشستر سيتي أمام أتالانتا.

يوفنتوس تخطى لوكوموتيف موسكو بصعوبة بالغة بفضل باولو ديبالا، وتوتنام نفض غبار الهزيمة القاسية أمام بايرن بخماسية في ريد ستار.

وفي آسيا كانت الإثارة في قمتها بين السد القطري والهلال السعودي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

ويستعرض معكم FilGoal.com جميع أهداف الثلاثاء الكروي.

الهلال والسد (تقرير المباراة)

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أتليتكو مدريد وليفركوزن (تقرير المباراة)

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شاختار ودينامو زغرب (تقرير المباراة)

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جالاتا سراي وريال مدريد (تقرير المباراة)

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كلوب بروج وباريس سان جيرمان (تقرير المباراة)

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مانشستر سيتي وأتالانتا (تقرير المباراة)

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يوفنتوس ولوكوموتيف (تقرير المباراة)

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توتنام وريد ستار (تقرير المباراة)

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بايرن ميونيخ وأولمبياكوس (تقرير المباراة)

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