ناجي: أخطأنا بتغيير استراتيجية أجيري.. وأنا ضد تصريحات هاني رمزي

حدد أحمد ناجي الأخطاء التي ارتكبها الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري، وتسببت في الإخفاق بكأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال ناجي خلال استضافته بقناة القاهرة والناس "أيا كان صاحب القرار، لقد أخطأنا بتغيير سياسة أجيري، لقد اتفق معه هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة أنه لا يهمه بطولة كأس الأمم في الكاميرون بقدر السعي لبناء جيل جديد لمنتخب مصر".

واستدرك مدرب حراس مرمى المنتخب "لكن بعد نقل البطولة إلى مصر، تم استدعاء بعض عناصر الخبرة، وكان هناك شحن غير طبيعي من كل مؤسسات الدولة من أجل الفوز بالبطولة".

وأكد أحمد ناجي "كنت ضد تغيير الاستراتيجية، بل كان الأفضل استمرار الاستعانة بعناصر شابة مثل رمضان صبحي ومصطفى محمد ومحمد هاني وآخرين، وكنا سنقدم أداء أفضل لأن العناصر الشابة أكثر شغفا وحماسا وقوة وجعانين كرة قدم، ولديهم دوافع أقوى".

وأكد أحمد ناجي "معسكر المنتخب خلال كأس الأمم كان منضبطا للغاية، لدرجة أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة اشتكوا من تشديد الإجراءات داخل فندق الإقامة، كما أن اتحاد الكرة لم يقصر معنا، ووفر لنا كل شيء من مباريات ودية ومعسكرات".

وتابع "أجيري مدرب كبير، وكان مديرا فنيا لأتليتكو مدريد 4 سنوات، لذا لسنا على القدر الكافي لتقييمه أو التشكيك في قدراته، ولكنني ضد ما صرح به هاني رمزي، فهو مدرب كبير، وأعتبره أخي الصغير".

وأردف "طالما أنني في مركب لا أقفز منها، من حق الرأي العام أن يعرف أسباب ما حدث، ولكن ليس عن طريق أحد أفراد أسرة العمل احتراما للأيام والعشرة والقرارات المشتركة، كلها أمور محسوبة".

وأشار "الفوارق ليست كبيرة بين أجيري وهيكتور كوبر، باستثناء واجبات المراكز، كوبر مدرب حكيم وذكي جدا، كرة القدم أساسها السرعة، فهي عامل قليل لدينا، ذكاؤه في تقليل مساحة اللعب، وحقق بها أفضل نتائج".

وأوضح "أجيري منح النني واجبات إضافية ومنح حرية هجومية للظهيرين، بينما كان سلجادو يتواجد في أيام المعسكرات، لن أزايد على اسمه، لم يكن له دور كبير".

وأتم تصريحاته بالحديث عن أزمة عمرو وردة قائلا "انتشار الفيديو القديم في توقيت معسكر كأس الأمم كان مثيرا للريبة، لدرجة تشعرك أن هناك من يتعمد إثارة البلبلة في هذا التوقيت، لقد تعاطف معه اللاعبون لأنه موقف قديم، بعدما جاء وبكى، كل اللاعبين تعاطفوا بلا استثناء خوفا على مستقبله مع ناديه اليوناني".

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