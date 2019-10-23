مواعيد مباريات الأربعاء 23-10-2019 والقنوات الناقلة.. الإثارة تتواصل في أوروبا والإسماعيلي في البطولة العربية

تتواصل الإثارة في أوروبا عبر دوري الأبطال في الأربعاء الكروي، ونصل إلى الخطوات الأخيرة في دوري أبطال آسيا وكوبا ليبرتادوريس وظهور الإسماعيلي في البطولة العربية.

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البداية بمواجهة في الثانية ظهرا تجمع بين جوانزو إيفرجراند الصيني أمام أوروا ريدز دايموند الياباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستضيف الإسماعيلي في ذهاب دور الـ 16 من البطولة العربية الجزيرة الإماراتي في السابعة مساءا على قناة أبو ظبي الرياضية 3.

في أوروبا تتواصل المتعة الأوروبية مساء الأربعاء.

المواجهة الأبرز بين إنتر ميلان الإيطالي الذي يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني في ملعب جوزيبي مياتزا ومنقولة على بي أن سبورتس 4.

وعلى بي إن سبورتس 11 لقاء يجمع بين أياكس الهولندي وتشيلسي الإنجليزي، فيما يحل برشلونة ضيفا على سلافيا براج التشيكي على بي إن سبورتس 1.

وعقب عودة محمد صلاح لقائمة ليفربول تنقل بي إن سبورتس 2 مواجهة الريدز أمام جينك البلجيكي.

وتختتم مباريات الأربعاء في سهرة لاتينية بإياب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس ومواجهة برازيلية خالصة.

على ملعب ماراكانا يخوض فلامنجو مواجهة حاسمة أمام جريميو في الثانية والنصف من فجر الخميس على بي إن سبورتس 1.

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