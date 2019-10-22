كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي عن الاستفادة التي تعود على القلعة الحمراء من عدم خوض الفريق لمباراة القمة عقب استئناف الدوري.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا أكد خلاله تأجيل باقي مباريات الجولة الخامسة من الدوري لما بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، وكذلك تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لنهاية الدور الأول. (طالع التفاصيل)

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الدوري سيتوقف لأكثر من شهر والفريق لن يخوض أي مباريات رسمية في هذه الفترة وبالتأكيد ذلك سيؤثر على المستوى الفني والبدني للفريق".

وأوضح "ليس من مصلحة الأهلي عندما يعود من فترة توقف طويلة أن يواجه الزمالك في المباراة الجماهيرية الأولى في مصر، ثم يلعب بعد 4 أيام أمام النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا في ملعب رادس".

وأكمل "لذلك عندما يعود الأهلي من فترة التوقف للعب مباراة في الدوري يوم 25 نوفمبر سيحصل على الحساسية اللازمة للمباريات قبل أن يسافر إلى تونس لمواجهة النجم يوم 29 من الشهر ذاته".

وأتم تصريحاته "ويأتي ذلك مع رغبة الأهلي في الاستعداد بشكل مناسب لمواجهة النجم في بداية مشوار مجموعات دوري أبطال إفريقيا من أجل المنافسة بقوة على اللقب".

ويلعب الأهلي ضد النجم في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا أحد أيام 29 أو 30 نوفمبر الجاري.

وكانت تقارير صحفية تونسية كشفت عن اقتراب استاد رادس من استضافة المباراة نظرا لإجراء أعمال صيانة في ملعب سوسة الخاص بفريق النجم الساحلي.

الأهلي في المجموعة الثانية مع النجم والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

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