رئيس نابولي: أرغب في رؤية إبراهيموفيتش بقميص الفريق.. القرار منوط به

قال أوريليو دي لاورينتس رئيس نادي نابولي إنه يرغب في رؤية زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي بقميص فريقه، مشيرا إلى أن القرار الأخير بيد اللاعب.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : لوس أنجلس جالاكسي نابولي

وصرح رئيس النادي الإيطالي حسبما نقلت شبكة "إي إس بي إن" قائلا: "أرغب في رؤية إبراهيموفيتش بقميص نابولي".

وأضاف "الأمر أكبر من مجرد اقتراح، لكنه منوط به".

وواصل "الحديث دائر حول تلك الصفقة لأشهر الآن".

النجم السويدي انضم إلى لوس أنجلوس جالاكسي في مارس 2018 مجانا، ويمتد عقده الحالي حتى ديسمبر 2019.

ولعب في عام 2019 في الدوري الأمريكي 29 مباراة سجل خلالها 30 هدفا وصنع 7 آخرين.

صاحب الـ38 عاما صرح في وقت سابق: "أُقدر الفيلم الوثائقي الخاص بدييجو مارادونا وليس هناك شخص مثله، والحب الذي تكنّه المدينة له يجعلني أشعر بأنني سوف استمتع بتجربة في نابولي، سيكون من الرائع تكرار ما فعله هناك".

وواصل "لا أقول أنني سأنضم لنابولي، القرار الأخير يعتمد على بعض الجوانب، المشجعين المتحمسين، وزملائي في الفريق، سان باولو مملتئ كل أحد بالإضافة لوجود كارلو أنشيلوتي أنه واحد من أفضل المدربين". (طالع كافة التصريحات من هنا)

إبراهيموفيتش لديه مهمة قد تكون أخيرة مع لوس أنجلوس جالاكسي وهي الفوز بلقب كأس الدوري الأمريكي بعد التأهل للمرحلة النهائية.

تصريحات النجم السويدي دفعت كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي للرد وقال: " "سأتصل به وأخبره أننا ننتظره".

وتابع "لدي إعجاب كبير به، رأيته يسجل 29 هدفا في 30 مباراة بالدوري الأمريكي".

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