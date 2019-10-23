25 لاعبا في معسكر منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر

حدد محمد بركات مدير منتخب مصر بعض ملامح معسكر الفراعنة في شهر نوفمبر المقبل.

ويلتقي المنتخب المصري بالفريقين خلال المدة الزمنية القصيرة يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الإفريقية 2021.

وأشار بركات عبر قناة صدى البلد "بنسبة كبيرة، سيضم الجهاز الفني بقيادة حسام البدري 25 لاعبا في المعسكر".

وألمح "لا نية لإجراء تعديلات عديدة عن القائمة التي خاضت المباراة الودية ضد بوتسوانا".

ولفت مدير المنتخب "نعمل بشكل مبكر على قوام يضم 40 أو 41 لاعبا لتجهيز أي إجراءات تخص التجنيد والدراسة عند الحاجة لأي لاعب".

ويريد حسام البدري المدير الفني للمنتخب خوض مباراة ودية قبل انطلاق مشوار التصفيات، إلا أن مصيرها لم يحسم بعد في ظل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

يذكر أن منتخب مصر فاز على بوتسوانا وديا 1-0 في أول مباراة تحت قيادة البدري.

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ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل.

ويبدأ معسكر الفراعنة في الـ28 من شهر أكتوبر الجاري نظرا لتوقف الدوري لخوض المنتخب الأوليمبي كأس أمم إفريقيا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتكمن المعوقات في عدم وجود اللاعبين المحترفين قبل 11 نوفمبر وهو موعد بداية الأجندة الدولية وبالتالي غيابهم عن الجزء الأول من المعسكر وانضمامهم قبل لقاء كينيا بثلاثة أيام فقط.



































































































































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