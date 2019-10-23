سكاي: موناكو يمتلك خيارا لضم سليماني بشكل نهائي من ليستر

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 12:52

كتب : FilGoal

إسلام سليماني

يمتلك نادي موناكو خيارا بأحقية ضم إسلام سليماني مهاجم ليستر سيتي المعار للنادي الفرنسي بشكل نهائي. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن خيار الشراء بشكل نهائي يقدر بـ9 ملايين يورو، ويعد ذلك تقريبا أقل من ربع ما دفعه ليستر سيتي لضم اللاعب من سبورتنج لشبونة في عام 2016، وضم ليستر سيتي سليماني بمبلغ 30.5 مليون يورو.

وأشار مصدر في النادي إلى "سكاي" إلى أن إدارة ليستر تتناقش حاليا في أن القيمة منخفضة للغاية وترغب في رفع سعر بيعه بعض الشيء.

أخبار متعلقة

بالفيديو – غزو روسي يقود موناكو لفوز أول بالدوري الفرنسي أمام نيس بالفيديو – إثارة مجنونة لا تُصدق.. مارسيليا 4-3 موناكو سكاي إيطاليا: موناكو يعرض 65 مليون يورو لضم إيكاردي.. ومحاولات لإقناع اللاعب

وتخطى سليماني صاحب الـ31 عاما نيمار مهاجم باريس سان جيرمان وممفيس ديباي مهاجم ليون في تسجيل الأهداف هذا الموسم، إذ أنه سجل 5 أهداف وصنع هدفين في 7 مواجهات، في حين أن نيمار سجل 4 أهداف في 5 مواجهات وديباي سجل 4 في 8 مواجهات بالدوري الفرنسي.

النجم الجزائري انضم إلى موناكو قادما من ليستر في صيف 2019 على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وكان سليماني قد أعير أكثر من مرة خارج فريقه الثعالب إلى نيوكاسل لنصف موسم عام 2018، وموسم كامل إلى فينيربهاتشة في 2018-2019.

سليماني لعب بقميص ليستر في 46 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 7 آخرين.

طالع أيضا

مواعيد مباريات الأربعاء.. الإسماعيلي ودوري أبطال أوروبا

ناجي ينتقد تصريحات هاني رمزي

5 ملامح من فوز ريال مدريد على جالاتاسراي.. انتحار تريم وكروس المتكامل

الأهلي: تأجيل القمة مفيد لنا قبل مواجهة النجم

أهداف غزيرة في ثلاثاء ناري بدوري الأبطال

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

نرشح لكم

أخر الأخبار

قائمة الزمالك - استمرار ظهور مصطفى فتحي أمام جينيراسيون وغياب شيكابالا 9 دقيقة | الدوري المصري
الضربات في دفاع بايرن ميونيخ تتوالى.. إصابة لوكاس هيرنانديز 31 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي - إصابة محمد محمود 44 دقيقة | الدوري المصري
جينيراسيون فوت: نقلنا الضغط إلى الزمالك.. رفضوا مواجهة الأهلي بسببنا 45 دقيقة | إفريقيا
قائمة المنتخب الأوليمبي المبدئية – محمد محمود ضمن اختيارات مدججة بالنجوم لكأس إفريقيا ساعة | منتخب مصر
المقاولون: قرارات اتحاد الكرة منقوصة.. لم نحدد خطتنا أثناء توقف الدوري ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي" 2 مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير 3 اتحاد الكرة: تأجيل القمة لنهاية الدور الأول.. والجولة الخامسة بعد بطولة إفريقيا 4 ماذا ينتظر الزمالك إذا رفض لعب السوبر الإفريقي؟

قد ينال إعجابك