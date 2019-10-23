مواجهات قوية لـ برشلونة وريال مدريد في ديسمبر بعد تعديل موعد الكلاسيكو

تنتظر فريقا برشلونة وريال مدريد مواجهات قوية في شهر ديسمبر المقبل بعد تعديل لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لموعد الكلاسيكو إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكان من المقرر أن يستضيف برشلونة فريق ريال مدريد يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري، لكن بناء على التعليمات الأمنية تم تأجيل المباراة بسبب الاضطرابات في كتالونيا.

وبذلك يدخل فريقا برشلونة وريال مدريد شهر ديسمبر بمواجهات قوية منتظرة سواء في الدوري الإسباني وقد تكون مواجهات حاسمة في دوري أبطال أوروبا.

وتأتي مواجهات برشلونة كالآتي:

أتليتكو مدريد × برشلونة (الأحد 1 ديسمبر) الدوري الإسباني

برشلونة × مايوركا (الأحد 8 ديسمبر) الدوري الإسباني

إنتر × برشلونة (الثلاثاء 10 ديسمبر) في دوري أبطال أوروبا

ريال سوسيداد × برشلونة (الأحد 15 ديسمبر) الدوري الإسباني

برشلونة × ريال مدريد (الأربعاء 18 ديسمبر) الدوري الإسباني

برشلونة × آلافيس (الأحد 22 ديسمبر) الدوري الإسباني

إذا مواجهة قوية في دوري الأبطال أمام إنتر في ختام دور المجموعات بعد يومين فقط من مواجهة مايوركا في الدوري، مباراة حاسمة قد تنتظر برشلونة إن لم يحسم تأهله مبكرا.

ويتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني بعد مرور 9 جولات برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد.

أما مواجهات ريال مدريد في ديسمبر كالآتي:

آلافيس × ريال مدريد (الأحد 1 ديسمبر) الدوري الإسباني

ريال مدريد × إسبانيول (الأحد 8 ديسمبر) الدوري الإسباني

كلوب بروج × ريال مدريد (الأربعاء 11 ديسمبر) دوري أبطال أوروبا

فالنسيا × ريال مدريد (الأحد 15 ديسمبر) الدوري الإسباني

برشلونة × ريال مدريد (الأربعاء 18 ديسمبر) الدوري الإسباني

ريال مدريد × أتليتك بلباو (الأحد 22 ديسمبر) الدوري الإسباني

مباراة في دوري الأبطال أمام كلوب بروج في ختام دور المجموعات، قد تكون حاسمة لتأهل ريال مدريد ويليها مباراتين قويتين أمام فالنسيا وبرشلونة خارج الديار.

اختر التشكيل الأمثل لبرشلونة في الكلاسيكو

اختر التشكيل الأمثل لريال مدريد في الكلاسيكو

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