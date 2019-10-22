بالفيديو - هاتريك سترلينج يقود سيتي لاكتساح أتالانتا بخماسية

تأخر مانشستر سيتي بهدف على أرضه وبين جماهيره أمام أتالانتا ولكن الرد كان قاسيا على ملعب الاتحاد.

السماوي ضرب ضيفه الإيطالي بخمسة أهداف لهدف ضمن ثالث جولات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

مباراة كان بطلها الأول رحيم سترلينج الذي سجل 3 أهداف "هاتريك" ليصبح أول لاعب إنجليزي يسجل هاتريك في تاريخ سيتي بدوري الأبطال.

ورجال المدرب بيب جوارديولا حققوا العلامة الكاملة ليعتلوا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، أما أتالانتا الذي يشارك لأول مرة في المسابقة فقبع في المركز الأخير بلا أي نقاط.

خماسية سيتي تقاسمها سترلينج وسيرخيو أجويرو الذي سجل هدفين، فيما أحرز روسلان مالينوفسكي هدف الفريق الإيطالي الوحيد من ركلة جزاء.

بداية التهديف أتت مغايرة لسير اللقاء الذي استحوذ فيه سيتي على الكرة بطبيعة الحال. أتالانتا استغل هجمة مرتدة سريعة في الحصول على ركلة جزاء.

فيرناندينيو -المدافع إلى جوار رودري للمباراة الثانية على التوالي- تدخل بقوة على قدم مالينوفسكي ليحصل الأخير على ركلة ويسددها في التجاه المعاكس للحارس إيديرسون مع الدقيقة 27.

ورد أصحاب الأرض لم يتأخر إذ استغل أجويرو عرضية من سترلينج ليقابلها بوجه القدم بين قدمي الحارس في الدقيقة 34.

ولم يفوت الأرجنتيني فرصة إضافة ثاني الأهداف بعدها بـ4 دقائق فقط من ركلة جزاء إثر عرقلة سترلينج الذي سينفجر في الشوط الثاني.

ثلاثية متتالية سجلها صاحب الـ24 عاما في الدقائق 58 و64 و69.

أول أهدافه جاء بعد مجهود فردي رائع من كيفن دي بروين وتمريرة إلى فيل فودين الذي أهداها لصاحب الأصول الجامايكية مسجلا ثالث الأهداف.

ثم استغل تمريرة بينية رائعة من إلكاي جوندوجان، ليستعرض مهاراته ويتوغل لداخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية في الشباك.

واختتم الدولي الإنجليزي مهرجان الأهداف بعدها بخمس دقائق فقط بتحرك رائع بين قلبي دفاع أتالانتا واستغلال لعرضية من الجانب الأيمن.

بعد عامين من تسجيل لاعب إنجليزي لهاتريك أتى سترلينج ليدون اسمه بين الكبار.

The last three English players to score a #UCL hat-trick: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2014: Danny Welbeck 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2017: Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2019: Raheem Sterling pic.twitter.com/310hhkTdnx — Coral (@Coral) October 22, 2019

وأكمل أصحاب الأرض اللقاء منقوصين عدديا بعد طرد فودين في الدقيقة 83 عقب حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وسيتي استفاد من تعادل شاختار دونيتسك ودينامو زغرب 2-2 في وقت مبكر من اليوم، ليضمن توسيع الفارق معهما إلى 5 نقاط.

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