خاص مصدر في الأهلي لـ في الجول: ارتياح بعد بيان اتحاد الكرة.. وتحفظ نسبي على موعد القمة

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 - 19:30

كتب : أحمد الخولي

مجلس إدارة الأهلي - محمود الخطيب - أشرف صبحي

نقل مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي الحالة العامة في القلعة الحمراء بعد بيان اتحاد الكرة بشأن مصير مباريات الجولة الخامسة من الدوري وأيضا لقاء القمة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "هناك حالة من الارتياح تسود في القلعة الحمراء بعد بيان اتحاد الكرة".

وأضاف "ولكن هناك تحفظ بشكل نسبي على قرار تأجيل مباراة القمة لنهاية الدور الأول".

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وأوضح "كنا نريد تحديد موعد محدد لمباراة القمة ولعبها أولا، ولكن إذا كان هذا الأمر متعلقا بالأمن والمصلحة العامة لن نعترض عليه والأهلي سيعمل على مساعدة اتحاد الكرة في تنفيذ قراراته".

وشدد المصدر في ختام تصريحاته "الأهلي لم يفتعل أي أزمات بل كان يريد المصلحة العامة للجميع والتأكيد على تنفيذ اللوائح والقوانين".

وأصدر اتحاد الكرة بيانا أعلن خلاله عن تأجيل باقي مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري لما بعد نهاية بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر.

كما أعلن اتحاد الكرة أيضا في بيانه تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها في الجولة الرابعة إلى نهاية الدور الأول على أن يتم تحديد موعدها في وقت لاحق. (طالع بيان اتحاد الكرة)

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