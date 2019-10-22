مودريتش يرشح صلاح لمنافسة رونالدو وميسي وفان دايك على الكرة الذهبية

رشح لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد نجمنا المصري محمد صلاح لمنافسة الثلاثي الأفضل في العالم على جائزة مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعبي العالم الموسم الماضي.

صلاح ضمن 30 لاعبا يتنافسون على جائزة المجلة الفرنسية الشهيرة (التفاصيل).

وقال مودريتش لراديو مونت كارلو يوم الثلاثاء: "اعتقد أن المنافسة على الجائزة هذا العام ستكون صعبة".

وأضاف "لكني أرشح 4 أسماء لفوز أحدهم بالجائزة، وهم صلاح وزميله فيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وليونيل ميسي هداف برشلونة".

وأتم أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي "حظ موفق لهذا الرباعي".

يذكر أن الثلاثي فان دايك وميسي ورونالدو تنافسوا على جائزة أفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل أن يتوج بها الدولي الأرجنتيني.

وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة فرانس فوتبول في شهر ديسمبر المقبل.

ويمكنك التصويت من هنا

المرشحون للجائزة هم:-

محمد صلاح (ليفربول/مصر)

إدين هازارد (ريال مدريد/بلجيكا)

ماركينيوس (باريس سان جيرمان/البرازيل)

رحيم سترلينج (مانشستر سيتي/إنجلترا)

جواو فيلكس (أتليتكو مدريد/البرتغال)

ليونيل ميسي (برشلونة/الأرجنتين)

رياض محرز (مانشستر سيتي/الجزائر)

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي/بلجيكا)

كاليدو كوليبالي (نابولي/السنغال)

أنطوان جريزمان (برشلونة/فرنسا)

فيرجيل فان دايك (ليفربول/هولندا)

بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي/البرتغال)

روبرتو فيرمينو (ليفربول/البرازيل)

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ/بولندا)

سون هيونج مين (توتنام/كوريا الجنوبية)

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس/البرتغال)

جورجينيو فينالدوم (ليفربول/هولندا)

أليسون بيكر (ليفربول/البرازيل)

كريم بنزيمة (ريال مدريد/فرنسا)

ماتياس دي ليخت (يوفنتوس/هولندا)

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول/إنجلترا)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/فرنسا)

مارك أندري تير شتيجن (برشلونة/ألمانيا)

بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال/الجابون)اني

دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام/هولندا)

هوجو لوريس (توتنام/فرنسا)

ساديو ماني (ليفربول/السنغال)

دوسان تاديتش (أياكس أمستردام/صربيا)

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي/الأرجنتين)

فرينكي دي يونج (برشلونة/هولندا)

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