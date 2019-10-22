بسلاح أصدقاء الأمس.. انتفاضة المقاصة تمنع دجلة من فوزه الأول في الدوري

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 - 19:58

كتب : FilGoal

لقطة هدف ملغي للمقاصة أمام دجلة

كان وادي دجلة قريبا من تحقيق فوزه الأول في الدوري بتقدمه بهدفين نظيفين، لكن انتفاضة مصر للمقاصة في الشوط الثاني أجبرته على التعادل.

مصر للمقاصة تعادل مع وادي دجلة بهدفين لمثلهما ضمن مباريات الجولة الخامسة من المسابقة المحلية على ملعب بتروسبورت.

دجلة فشل في تحقيق أي فوز خلال 5 جولات، ليصبح قريبا من معادلة انطلاقته في الموسم الماضي حينما فشل في الفوز بأول 6 مباريات.

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دجلة وصل لنقطته الثالثة ليحتل المركز الـ15، بينما بات رصيد المقاصة 7 نقاط في المركز السابع.

هدفا دجلة سجلهما الثنائي مروان حمدي ورجب عمران لاعبا المقاصة السابقين، فيما أحرز للفريق الفيومي صلاح عاشور وإيدو موسيس.

55 ثانية فقط احتاجها دجلة لهز الشباك عن طريق مروان حمدي الذي سجل أسرع أهداف المسابقة حتى الآن، ومحرزا هدفه الثاني على التوالي بعد التسجيل في الاتحاد السكندري الجولة الماضية.

ومع الدقيقة 29 أضاف رجب عمران ثاني الأهداف لأصحاب الأرض من هجمة مرتدة انتهت بعرضية من الجانب الأيمن تابعها عمران في الشباك.

مع الشوط الثاني كانت الأوضاع أكثر إثارة بتسجيل هدفين وإهدار العديد من الفرص الأخرى.

رجال أحمد حسام "ميدو" سجلوا هدفين متتاليين. الأول في الدقيقة 52 من صلاح عاشور الذي سدد من داخل منطقة الجزاء.

ومع الدقيقة 82 نجح موسيس في إدراك التعادل من رأسية إثر كرة عرضية.

الدقائق التالية شهدت إهدار العديد من الفرص من كلا الفريقين الساعين لتسجيل هدف الانتصار ولكنهما لم ينجحا في ذلك، لتنتهي بالتعادل.

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