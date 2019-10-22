بالفيديو - ضع ديبالا في مكانه الصحيح وستفوز.. يوفنتوس يتخطى لوكوموتيف بصعوبة

نجح يوفنتوس الإيطالي في قلب الطاولة على لوكوموتيف موسكو الروسي وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا عبر باولو ديبالا.

يوفنتوس دخل المباراة وعينه على الانتصار للابتعاد عن الضيف الروسي ومواصلة مناطحة أتليتكو مدريد على صدارة المجموعة.

3 تغييرات أجراها ماوريسيو ساري المدير الفني لـ يوفنتوس عن مباراة بولونيا الأخيرة في الدوري الإيطالي، إذ شارك الفرنسي بلايز ماتويدي بدلا من مواطنه أدريان رابيو.

كما حل رودريجيو بنتانكور خلف المهاجمين بدلا من فدريكيو بيرنارديسكي، وجاور ديبالا في الخط الأمامي كريستيانو رونالدو بدلا من مواطنه جونزالو هيجواين في رسم تكتيكي 4-3-1-2.

الثلاثي الذي لم يشارك كأساسي في مباراة اليوم شاركوا كبدلاء في الشوط الثاني من أجل المساهمة في قلب النتيجة.

📋 رونالدو وديبالا في مقدمة هجوم يوفي أمام لوكوموتيف موسكو pic.twitter.com/EGqbgtXXxu — FilGoal (@FilGoal) October 22, 2019

وصف المباراة

بدأت المباراة بتكتل دفاعي من الضيف الروسي مع محاولات للاعتماد على المرتدات، وكان الظهور الأول الفعلي للسيدة العجوز على مرمى الضيوف بعرضية مرت من الجميع لم تجد سوى كريستيانو رونالدو الذي أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى في الدقيقة 20 دون رقابة.

تواصل ضغط يوفنتوس فيما اعتمد فريق العاصمة الروسية على البرتغالي جواو ماريو المُعار من صفوف إنتر الإيطالي.

هجمة مرتدة سريعة نجح فيها جواو من تخطفي ليوناردو بونوتشي والتقدم لمنقطة جزاء يوفنتوس مسددا كرة قوية تصدى لها الحارس البولندي فوتشينك تشيزيني، وتابع أليكسي ميرانتشوك الكرة بتسديدة قوية سكنت الشباك معلنة عن الهدف الأول للضيوف.

ضغط يوفنتوس تواصل ومحاولة لتعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول لكن لم تسفر عن شيء، إذ وصل عدد تسديدات بطل إيطاليا إلى 12 دون أن تهز أحدها الشباك.

في الشوط الثاني حل جونزالو هيجواين بديلا لسامي خضيرة بينما عاد ماريو ديبالا ليلعب دور صانع الألعاب للهروب من الرقابة اللصيقة.

هيجواين شكل هجوم يوفنتوس الحقيقي في الدقائق التالية، تسديدة على الطائر مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 70 ثم رأسية أخرى تمر بجوار نفس القائم بعد عرضية من أليكس ساندرو.

الحل جاء من باولو ديبالا بقرار فردي بعدما قرر التسديد من على حدود منطقة الجزاء، كرة لم يُحرك لها الحارس ساكنا في الدقيقة 77.

وبعد دقيقتين فقط نجح الأرجنتيني في الحصول إضافة الهدف الثاني من متابعة لكرة مرتدة من يد الحارس بعد تسديدة قوية لأليكس ساندرو.

الأرجنتيني خرج في الدقيقة 81 وتلقي تصفيقا حارا من جماهير البيانكونيري، بينما استسلم الضيف الروسي للنتيجة بقيادة مدربه يوري سيمان.

video:1

يوفنتوس حصد النقطة السابعة وتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن الروخيبلانكوس الإسباني، في المقابل توقف رصيد لوكومتيف موسكو عند 3 نقاط.

وينتظر يوفنتوس تأكيد تأهله في الجولة المقبلة حال نجح في الفوز إيابا على الأراضي الروسية الجولة المقبلة.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة: تأجيل القمة لنهاية الدور الأول

مصدر في الأهلي يرد على بيان اتحاد الكرة

النجم الساحلي يعلن حل أزمة كوليبالي مع الأهلي

انتفاضة المقاصة تمنع دجلة من فوزه الأول

مودريتش يرشح صلاح لمنافسة رونالدو وميسي على الكرة الذهبية

وودوارد عن انتقادات جماهير يونايتد: دوري يتوقف على توقيع عقود الأموال