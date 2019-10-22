بالفيديو - الديوك تعود للصياح.. توتنام يضرب ريد ستار بخماسية وبايرن يفوز في اليونان

عادت ديوك توتنام للصياح وحقق الفريق الإنجليزي الفوز على ريد ستار بلجراد الصربي بخماسية دون رد في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وبعد سلسلة من النتائج السلبية والهزائم في دوري الأبطال والدوري الإنجليزي حقق توتنام فوزه الرابع منذ انطلاق الموسم الحالي من أصل 13 مباراة في مختلف المسابقات.

ورفع توتنام رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثاني بالمجموعة الثانية للبطولة خلف بايرن ميونيخ الألماني المتصدر بـ9 نقاط.

خماسية توتنام سجلها هاري كين هدفين ومثلهما للنجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، وهدف للأرجنتيني إيريك لاميلا.

سجل هاري كين الهدف الأول مبكرا في الدقيقة 9، ثم أضاف سون هيونج مين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 16 و44.

وجاء دور لاميلا ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 57، قبل أن يختتم كين الخماسية في الدقيقة 72.

الخسارة جمدت رصيد ريد ستار عند النقطة 3 في المركز الثالث بالمجموعة.

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المباراة الثانية في المجموعة شهدت عودة بايرن ميونيخ من اليونان بانتصار مثير أمام أوليمبياكوس بنتيجة 3-2.

بايرن رفع رصيده إلى النقطة 9 في الصدارة، بينما تجمد رصيد أوليمبياكوس عند نقطة واحدة في مؤخرة الترتيب.

تقدم أوليمبياكوس في الدقيقة 23 بهدف عن طريق يوسف العربي، ثم تعادل روبرت ليفاندوفسكي لبايرن في الدقيقة 34.

وسجل المهاجم البولندي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 62، ثم أضاف لاعب الوسط الفرنسي توليسو هدف بايرن الثالث في الدقيقة 75.

قبل أن يقلص أوليمبياكوس النتيجة في الدقيقة 79 بهدف سجله جوييرمي.

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