بالفيديو – ريال مدريد يهرب من إسطنبول بأول انتصار في الأبطال.. وسان جيرمان يُدمر بروج

حقق ريال مدريد أول انتصار له في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري بعدما فاز بصعوبة على جالاتا سراي بهدف دون رد.

وحل ريال مدريد ضيفا اليوم الثلاثاء على جالاتا سراي لملاقاته في ملعب ترك تيليكوم آرينا في ثالث جولات دوري الأبطال لحساب المجموعة الأولى.

سجل هدف المباراة الوحيد توني كروس في الدقيقة 18.

هدف وحيد

بدأت المباراة بضغط من قبل الفريق التركي وسدد فلورين أندوني كرة قوية لكن ثيبو كورتوا تصدى بثبات.

وبعد دقيقة واحدة كاد جالاتا سراي يسجل الهدف الأول لكن كورتوا مرة أخرى لتسديدة من أندوني.

ورد ريال مدريد بهجمة سريعة وأنهاها رودريجو بتسديدة قوة تصدى لها موسليرا.

وفي الدقيقة 18 مرر هازارد الكرة إلى توني كروس الذي سدد مباشرة لترتطم الكرة بقدم مدافع جالاتا سراي لتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الأول لريال مدريد.

وكاد بلهندة يدرك التعادل للفريق التركي في الدقيقة 38 لكن كورتوا مرة أخرى كان رائعا وتصدى للكرة وأنقذ الموقف.

القائم يحرم ريال مدريد من هدف جديد

على عكس الشوط الأول جاءت بداية نظيره الثاني هادئة للغاية ولكن في الدقيقة 53 سدد كريم بنزيمة كرة قوية بعدما انفرد بمرمى جالاتا سراي وضرب مصيدة التسلل لكن موسليرا تصدى له.

سيطر بعد ذلك جالاتا سراي على الكرة لكن دون تهديد حقيقي لمرمى ريال مدريد.

وفي الدقيقة 59 سدد كروس كرة قوية تصدى لها موسليرا بنجاح.

وعقب ست دقائق كاد ريلا مدريد يسجل هدفا ثانيا لكن القائم منع تسديدة هازارد من دخول الشباك.

ضغط جالاتا سراي بقوة في الدقائق الأخيرة من المباراة لكنه لم يشكل خطورة على مرمى كورتوا واعتمد ريال مدريد على المرتدات السريعة لكنه لم يسجل هدفا ثانيا لتنتهي المباراة بانتصار الفريق الملكي بهدف دون رد.

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كلوب بروج X باريس سان جيرمان

وفي ملعب جان برايدال في بلجيكا اكتسح باريس سان جيرمان منافسه كلوب بروج بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

افتتح ماورو إيكاردي أهداف المباراة في الدقيقة السابعة.

وفي دقيقتين سجل سان جيرمان هدفين متتاليين عن طريق كيليان مبابي وإيكاردي مرة أخرى.

وعاد مبابي وسجل هدفين متتاليين خلال أربع دقائق في الدقيقة 79 و83 ليتمم الهاتريك الخاص به ويعلن عن خماسية رائعة لفريق العاصمة الفرنسية.

بتلك النتائج واصل سان جيرمان تصدره للمجموعة بتسع نقاط مقابل أربع نقاط لملاحقه ريال مدريد.

ويأتي كلوب بروج ثالثا بنقطتين فقط وأخيرا جالاتا سراي بنقطة وحيدة.

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