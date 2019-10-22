ليلة الأبطال - مؤتمر فالفيردي: كنت أتمنى خوض الكلاسيكو هذا الأسبوع

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 - 22:20

كتب : FilGoal

مؤتمر فالفيردي

كشف إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أنه كان يرغب في خوض مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في الأسبوع الجاري.

وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة الكلاسيكو لدواعي أمنية لشهر ديسمبر المقبل.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا: "أتمنى أن يكون هناك تاريخ محدد لهذه المواجهة وألا يضعونا في حرب ما بين رابطة الدوري والاتحاد الإسباني".

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وأضاف "بالتأكيد كنت أرغب في لعب الكلاسيكو هذا الأسبوع".

وعن مواجهة براج قال "أتوقع أن نلعب ضد منافس مميز أظهر قوته في المباراتين السابقتين".

وأردف "يجب أن نهاجم أمامهم بشكل جيد".

وتابع "من الممكن مشاركة الثلاثي ميسي وسواريز وجريزمان معا في المباراة، إنهم في حالة رائعة ونحن بحاجة إليهم".

وشدد فالفيردي "مستوانا تحسن لأن الموسم يتقدم وفي البداية فقدنا الكثير من اللاعبين بسبب الإصابة".

وأتم تصريحاته "سلافيا براج فريق خطير وأقوياء ويلعبون بشخصية عظيمة، يجب أن نلعب ضدهم بمستوى جيد ونهاجم لتسجيل الأهداف".

ويلعب برشلونة ضد سلافيا براج في الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع بروسيا دورتموند الألماني المتصدر.

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