اجتماع لجهاز المنتخب بعد تأجيل مباريات الدوري

قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني عقد اجتماع مع جهازه المعاون غدا الأربعاء بمقر اتحاد الكرة، لمناقشة كيفية الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بعد تداعيات قرار تأجيل الدوري.

وأعلن اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الجولة الخامسة والسادسة من الدوري المصري لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المقامة الشهر المقبل في مصر (طالع التفاصيل).

ويناقش حسام البدري مع جهازه المعاون، شكل الإعداد للمباراتين وحلول تجهيز اللاعبين لتفادي مشاكل فترة الراحة الطويلة من المباريات قبل بدء معسكر المنتخب وخوض مباراة كينيا.

ويستعد المنتخب لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل على الترتيب في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١ والتي تقام في الكاميرون.

محمد بركات مدير المنتخب قال سابقا أن قائمة المنتخب في التوقف الدولي المقبل ستضم 40 لاعبا وإن هذا العدد هو نتاج متابعة حسام البدري وجهازه المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر لجميع المباريات سواء المحلية أو الدوريات الأجنبية الخاصة بلاعبينا المحترفين.

وأكد أنه يعكف حاليا في تجهيز أوراق هذه القائمة المبدئية التي حددها الجهاز الفني وشملت 40 لاعبا واستخراج تصاريح وتأشيرات السفر حتى يكون الجميع رهن إشارة الجهاز الفني لحين إعلان القائمة النهائية التي تخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر.

وأضاف بركات بأنه يسعى بكل الطرق لتهيئة المناخ الصحي للجهاز الفني وإنهاء كافه الأمور الإدارية الخاصة بمعسكر كينيا ورحلة المعسكر الخارجي الخاص برحلة جزر القمر.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على نظيره البوتسواني 1-0 وديا في أول ظهور لحسام البدري على رأس الجهاز الفني.

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