خاص تأجيل الدوري – الإسماعيلي لـ في الجول: نحن مع القرار لانتظام المسابقة

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 - 21:54

كتب : أحمد شاكر

الإسماعيلي - أهلي بنغازي

يرى الإسماعيلي أن قرار اتحاد الكرة تأجيل مباريات الدوري لما بعد نهاية كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة مفيد.

وتحدث صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي لـFilGoal.com قائلا: "نحن مع القرار الذي اتخذه المسؤولون عن الكرة".

وواصل "مساندتنا لذلك القرار من منطلق حرصنا على الصالح العام ولاستمرار مسابقة الدوري وانتظامها دون مشاكل أو أي أزمات تؤثر عليها".

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وأكمل "سنستغل هذا التوقف في تنظيم فترة إعداد جيدة نخوض خلالها العديد من المباريات الودية".

وأتم المنياوي "كما أن تلك الفترة سوف نستغلها في علاج اللاعبين المصابين كي يكونوا في أتم الجاهزية لمباريات الدوري عقب استئناف المسابقة".

وكان اتحاد الكرة أعلن تأجيل ما تبقى من مباريات الجولة الخامسة وكل الجولة السادسة من الدوري المصري إلى ما بعد نهاية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تقام في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 على أن تستأنف المسابقة بعد أمم إفريقيا بنفس ترتيب المباريات.

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