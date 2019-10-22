أعرب طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود عن شعوره بالمفاجأة من قرار تأجيل الدوري إلى ما بعد كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تقام في مصر.

وتحدث العشري لـFilGoal.com قائلا: "فوجئنا بالقرار كنا نخوض معسكر مغلق للقاء الاتحاد السكندري يوم الخميس".

وأضاف "ألغيت المعسكر والآن أبدأ التفكير في خوض فترة إعداد جديدة لاستكمال مباريات الدوري بعد نهاية أمم إفريقيا".

وواصل "لا أعرف كيف ننظم أمورنا، كل شيء يدار بعشوائية".

وتابع "معنوياتنا كانت مرتفعة للغاية خاصة عقب الفوز على الإسماعيلي ولكن فوجئت بقرار التأجيل".

وعن هل يشعر بأن كل شيء سيسير بشكل جيد بعد نهاية فترة التوقف قال العشري: "إذا كان حدث كل ذلك في البدايات فالأمور لا تُبشر بالخير".

وأضاف "نحن نفتقد لمبدأ العدل بين الجميع، العدل يجب أن يُطبق على الكبير قبل الصغير، هل لو طلبت أنا تأجيل مباراة سيستمع أي شخص لي"؟

وشدد "اتحاد الكرة هو بمثابة أب لجميع الأندية يجب أن يطبق العدل بين جميع أبنائه".

وأتم العشري "كنت أشعر بالتفاؤل في بداية الموسم خاصة عقب تحديد نظام معين لمواعيد المباريات لكن الآن لا أرى أي شيء جيد، الموسم الماضي انتهى في عام والموسم الجاري ربما سينتهي في عامين".

وكان اتحاد الكرة أعلن تأجيل ما تبقى من مباريات الجولة الخامسة وكل الجولة السادسة من الدوري المصري إلى ما بعد نهاية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تقام في مصر على أن تستأنف المسابقة بعد أمم إفريقيا بنفس ترتيب المباريات.

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