ليلة الأبطال - مؤتمر كلوب: كنا محظوظين الموسم الماضي

قال يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي أن ما حدث الموسم الماضي في دور المجموعات لن يتكرر مجددا في النسخة الحالية.

حامل اللقب يستعد لمواجهة جينك البلجيكي في الجولة الثالثة بعدما خسر أمام نابولي ثم حقق فوزا صعبا على ريد بول ساليزبورج.

الألماني قال في المؤتمر الصحفي: "الموسم الماضي كنا محظوظين بالتأهل من المجموعة، بعدما خسرنا 3 مباريات خارج أرضنا وحينها كانت لا تزال لدينا الفرصة في التأهل، هذا لن يحدث الموسم الحالي".

وتحدث عن الفريق البلجيكي " خسر جينك المباراة الأولى أمام ريد بول ساليزبورج، لكن أمام نابولي كانوا أفضل، لا نريد أن نجعلهم أكبر من حجمهم، لكن هذا دوري أبطال أوروبا، عليك أن تلعب كرة قدم جيدة".

وأضاف "هم في ملعبهم وسيقدمون أداءً مثلما فعلوا أمام نابولي، الفريق الإيطالي حاول عن طريق عدة فرص، لكن جينك خرج بنقطة من اللقاء".

كما أكمل عن الحالة البدنية للاعبي الريدز "نمر بفترة صعبة، بعض اللاعبين خاضوا حتى الآن 17 مباراة عقب إضافة مباريات التوقف الدولي، نفس عدد مباريات نصف موسم في ألمانيا، لكن لا مشكلة لا نعاني من الإرهاق والأمور تسير بشكل جيد".

وعن عودة أليسون وكيفية تعامل أدريان مع الموقف "اعتقد أن هناك بعض من الإحباط لكنه لم يُظهره، هو يعلم منذ اللحظة الأولى لتوقيعه العقد أن أليسون لن يرتكب 10 أو 15 خطئًا متتاليا، نحن لا نتحدث عن ترتيب الحراس والمعروف من البداية وواضح دائما".

وأضاف "أدريان هادئ للغاية ويتعاملون بشكل جيد للغاية سويا إذ يتحدثون نفس اللغة، لدينا 5 حراس في الفريق وأود رؤيتهم جميعا".

وأتم عن إمكانية مشاركة الغيني نابي كيتا "لا أعرف متى سيعود للمشاركة لكن يخوض التدريبات منذ أسبوع ونصف ويبدو في حالة جيدة، الجميع يقدم أداءً رائعا في التدريبات وهذا سبب التغييرات في مباراة مانشستر يونايتد، لأنني أعرف قدرتهم في التأثير على سير المباراة".

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