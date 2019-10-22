رسميا - تياجو موتا مديرا فنيا لـ جنوى

أعلن نادي جنوى الإيطالي تعيين تياجو موتا مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم مع خيار التمديد لموسم آخر حتى صيف 2021.

لاعب الوسط الإيطالي السابق سيخوض تجربته الأولى للفرق الأوروبية الكبيرة بعدما درب فريق تحت 19 عاما لباريس سان جيرمان الفرنسي.

تعيين موتا جاء خلفا للمُقال أوريليو أندرياتزولي بعدما حقق الفريق الجريفوني انتصار وحيد في 8 مباريات.

موتا المولود في البرازيل، مثّل منتخب إيطاليا في 30 مباراة دولية وقاد منتخب إيطاليا للوصول لنهائي يورو 2012.

المدير الفني البالغ 37 عاما، ليس غريبا على جنوى إذ سبق له ارتداء قميص الفريق موسم 2008-09 وتألق ونجح بعد ذلك في الانتقال لصفوف إنتر الإيطالي ثم باريس سان جيرمان الفرنسي.

واعتزل الإيطالي صاحب الأصول البرازيلية نهاية موسم 2017-18، ثم تولي مهمة تدريب فريق الشباب لباريس سان جيرمان الموسم الماضي.

وجذب موتا الأنظار خلال فترته التدريبية الأولى بعدما تحدث عن خطة 2-7-2 والتي تضم حارس المرمى ضمن الفريق ومحاولة تطبيقها مع باريس سان جيرمان للشباب.

وسيعتمد موتا على روبرتو مورجيتا المدير الفني لفريق جنوى تحت 17 عاما لأنه لا يمتلك رخصة التدريب المناسبة لقيادة فريق في الدوري الإيطالي.

وستكون المباراة الأولى لموتا أمام جماهير لويجي فيراريس معقل جنوى، في الجولة التاسعة أمام بريشيا.

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