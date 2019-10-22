ميدو يمنح لاعبي المقاصة راحة طويلة بعد التعادل مع دجلة

قرر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر للمقاصة منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 4 أيام وذلك بعد التعادل مع وادي دجلة.

وتعادل المقاصة مع دجلة 2-2 في الجولة الخامسة للدوري المصري.

ويتوقف الدوري المصري حتى نهاية بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة ويعود نهاية شهر نوفمبر المقبل، لذا حرص ميدو على منح اللاعبين راحة سلبية لعدة أيام.

وقال ميدو عقب المباراة للصحفيين: "أشكر اللاعبين لأنهم قدموا أداء جيد ومميز أمام منافس قوي يضم عناصر مميزة مثل وادي دجلة".

وأضاف "سنعمل على تصحيح الأخطاء وعلاج السلبيات خلال فترة التوقف الطويلة لنتفادى تكرارها في المباريات المقبلة".

ويحتل المقاصة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط.

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