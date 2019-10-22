بالفيديو – إلى الصدارة مؤقتا.. أتليتكو ينتصر على ليفركوزن بصعوبة

تصدر أتليتكو مدريد المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا مؤقتا عقب الفوز على باير ليفركوزن بهدف دون رد اليوم الثلاثاء.

واستضاف أتليتكو منافسه الألماني في ملعب واندا ميتروبوليتانو لحساب الجولة الثالثة من البطولة الأوروبية.

سجل هدف المباراة الوحيد ألفارو موراتا في الدقيقة 78.

بتلك النتيجة تصدر الأتليتي المجموعة السابعة مؤقتا بسبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه يوفنتوس الذي سيواجه لوكوموتيف موسكو في وقت لاحق.

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شاختار دونتسيك X دينامو زغرب

وفي لقاء آخر أقيم في ذات التوقيت في ملعب ميتاليست تعادل شاختار دونتسيك الأوكراني مع دينامو زغرب الكراوتي إيجابيا بهدفين لكل منهما.

افتتح يفن كونوبليانكا أهداف المباراة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 17.

وأدرك داني أولمو العادل لدينامو زغرب في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 60 أضاف ميسلاف أورسيتش الهدف الثاني للفريق الكراوتي من ركلة جزاء.

ولكن أدرك شاختار التعادل عن طريق دوملسون دوس سانتوس في الدقيقة 75.

بتلك النتيجة يحتل دينامو زغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة بأربع نقاط بالتساوي مع شاختار لكن فارق الأهداف ص في مصلحة الفريق الكرواتي.

وسيقام لقاء آخر في المجموعة في وقت لاحق بين مانشستر سيتي وأتالانتا.

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