ليلة الأبطال - مؤتمر أنشيلوتي: ليس سهلا تسجيل 3 أهداف في شباك ليفربول.. علينا الحذر

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 - 20:56

كتب : FilGoal

مؤتمر أنشيلوتي - نابولي - دوري أبطال أوروبا

أشاد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ نابولي الإيطالي بخطط ريد بول ساليزبورج النمساوي وتألق الفريق أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة الغد في الجولة الثالثة.

نابولي يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط وخلفه الفريق النمساوي بفارق نقطة وحيدة.

الإيطالي طالب لاعبيه بتقديم أداء يقودهم للفوز خارج القواعد قائلا في المؤتمر الصحفي: "أريد رؤية فريق شجاع يقدم كل ما لديه، نريد مزيد من القوة والشجاعة والأفكار والرغبة في الفوز بالمباريات مع الأداء الجماعي ونتفوق على فريق يقدم أداء جيد الموسم الحالي".

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كما تطرق للحديث عن مضيفه "ساليزبورج يمتلك فريقا لديه جودة وخصائص مختلفة في الهجوم التي تندمج معا، يستطيعون تهديد المرمى عن طريق التمريرات أو الهجمات المرتدة، لديهم تنوع في الأفكار".

وأشاد بتألق الفريق النمساوي في الجولة الماضية "ليس سهلا تسجيل 3 أهداف في شباك ليفربول في أنفيلد لذلك علينا الحذر".

ولم يفز نابولي في أي مباراة خارج قواعده منذ 3 سنوات في البطولات الأوروبية، كما لم يخسر ساليزبورج على أرضه أوروبيا منذ 2016.

وفي هذا السياق رد أنشيلوتي مازحا: "هذا ليس خطأي، أنها مشكلة ماوريسيو ساري أيضا".

وأضاف "لدينا الخبرة من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم الماضي، الحقيقة أننا خسرنا 3-1 لكن بعد 20 دقيقة نجحنا في الصعود إلى الدور التالي بفضل هدفنا خارج الأرض".

وعن نجمه البلجيكي أكمل "دريس ميرتينز يبدو في حالة جيدة لذلك تمت إراحته هذا الأسبوع، ومن يكون في حالة جيدة سيكون لديه الفرصة لبدء المباراة، لم أحدد بعد تشكيل الفريق، التدريبات ستحدد كيف سيكون شكل الفريق غدا".

وأتم "كرة القدم هي شغفي منذ أن كنت في العاشرة من عمري ولا تزال كذلك، حتى لو البيئة حولي لا تساعد على ذلك، لكنني أحب مشاهدة المباريات والعمل على الخطط ودراسة الفرق، تظل دائما ما أحب".

فريق الجنوب الإيطالي يعاني من تذبذب النتائج الموسم الحالي إذ يحتل المركز الرابع في الدوري بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

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