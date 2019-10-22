محمد إبراهيم: رحلت عن الزمالك لسبب يعلمه الجميع

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 - 20:36

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم - الزمالك - الجونة

يثق محمد إبراهيم لاعب مصر للمقاصة في استعادة مستواه وتحقيق طموحاته بعد الرحيل عن صفوف الزمالك مطلع الموسم الجاري.

محمد إبراهيم

النادي : مصر للمقاصة

الزمالك

وصرح إبراهيم عبر إذاعة (الشباب والرياضة) "أثق أنني سأعود لمستواي القديم، ولكنه أمر يحتاج المشاركة بانتظام في المباريات، ولا أستعجل ذلك لأنني أعرف جيدا ما أعمله".

وأضاف "الزمالك بيتي، وفي الموسم الماضي شاركت أساسيا مع كريستيان جروس، وحصلنا على بطولة الكونفدرالية ونافسنا على الدوري وتركت الفريق يستكمل مشواره في كأس مصر".

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واستدرك "لكن لكل لاعب طموحه، خاصة عندما تتواجد في مكان تشعر أنك غير مرغوب أو يضعونك تحت ضغط، لذا كنت بحاجة للعمل في هدوء".

وأشار "افتقدت جماهير الزمالك بالطبع، والضغوط التي تعرضت لها ليست لها علاقة بإصابتي ولكن لأمور يعلمها الجميع، لن أنظر خلفي بل أتطلع للمستقبل".

واستطرد محمد إبراهيم "كنت أنفذ تعليمات لا تخصني من أجل الفريق وتحاملت كثيرا على نفسي من أجل الزمالك".

وواصل "طموحي تقديم موسم مميز مع المقاصة والعودة لصفوف منتخب مصر، وأثق أنني سأصل لما أسعى إليه".

وأتم تصريحاته "بدايتنا في الدوري لم تكن جيدة، ومع الوقت ستتحسن النتائج، وسيعود الفريق لمكانه الطبيعي بما يليق بقيمة لاعبي المقاصة".

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