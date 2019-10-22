ليلة الأبطال - مؤتمر كونتي: مواجهة دورتموند ليست مباراة نهائية

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 - 20:29

كتب : FilGoal

مؤتمر كونتي - إنتر - دوري أبطال أوروبا

طالب أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر الإيطالي لاعبي الفريق بتقديم أقصى ما لديهم للخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

إنتر يستضيف الأصفر الألماني عقب حصوله على نقطة واحدة من أول جولتين بعد تعادل مع سلافيا براج التشيكي والخسارة من برشلونة الإسباني.

الإيطالي قال في المؤتمر الصحفي عشية اللقاء: "ليس علينا قول إن تلك المباراة بمثابة نهائي، النهائيات تقام في آخر المسابقة، سنخوض مواجهة هامة أمام بوروسيا دورتموند وأريد شيء واحد تقديم أقصى ما لدينا حتى لا نخرج من ملعب المباراة دون أي ندم".

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وأوضح "لذلك نريد تقديم أفضل أداء ممكن، دوري أبطال أوروبا بطولة صعبة للغاية وعلينا أن نثبت مدى تحسن الفريق وجني الخبرات، وعليّ أن أكرر نريد تقديم أفضل أداء".

وأضاف عن نتائج الفريق في الجولتين السابقتين "لم نحصل على وقت كاف للتحضير لتلك المباراة لذلك اعتمدنا على الفيديو، كان بإمكاننا تقديم الأفضل أمام سلافيا براج التشيكي، ولم نحصل على النتيجة التي نريدها أمام برشلونة".

وعن منافسه وأسلوب لعبه "بوروسيا دورتموند فريق صعب التفوق عليه، لديهم لاعبين يتمتعون بالسرعة وأقوياء في اللعب المفتوح، لذلك علينا ألا نكرر أخطاءنا أمام ساسولو، عندما نفقد الكرة أمام منطقة جزاءك لابد أن تستقبل هدفا".

كما تحدث عن روميلو لوكاكو "لقد بدأ في التأقلم مع الفريق وتأثيره إيجابي على المجموعة، كل من انضم للفريق تأقلم بشكل جيد".

البلجيكي سجل 5 أهداف في 9 مباريات بقميص إنتر في جميع المسابقات عقب انضمامه من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشاد بتحسن أداء لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق "لاوتارو يحتاج لمواصلة العمل الشاق وليس عليه التركيز وحده على المرمى، في الحقيقة لقد أصبح مهاجما متكاملا، أحب عمله من أجل الفريق، والأمر يعود له للتحسن على المستوى الفردي".

ويعيش الأرجنتيني الشاب أفضل فتراته التهديفية بتسجيل 5 أهداف في 10 مباريات الموسم الجاري.

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