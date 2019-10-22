طلبت وزارة الشباب والرياضة من الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الأهلي والجونة، والأهلي والزمالك إلى ما بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر.

وينشر FilGoal.com خطابا رسميا من وزارة الرياضة إلى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بهذا الشأن.

وطلبت الوزارة في الخطاب الموجه إلى اتحاد الكرة ضرورة إيلاء الأهمية القصوى للبطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بما يتطلب التفرغ والتركيز الكامل من جميع الأجهزة والجهات المعنية، وخاصة اتحاد الكرة والأندية.

مع الأخذ بالاعتبار الالتزامات الأمنية الخاصة بالمنافسات المحلية خلال الفترة الحالية، والتي تتخللها تأجيل مباراتي الأهلي ضد الجونة والزمالك.

ويؤكد الخطاب ما انفرد به FilGoal.com أمس الاثنين بأن تأجيل مباراة الأهلي والجونة في الجولة الخامسة من الدوري والتي كان مقررا لها يوم الأربعاء أحد الحلول التي طُرحت في اجتماع مجلس إدارة الأهلي مع الوزير. ( اقرأ التفاصيل )

كان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي اجتمع اليوم الثلاثاء بمحمد فضل وأحمد عبد الله، عضوي اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن الوزير يجتمع بالثنائي للنقاش حول أزمة الدوري، والتشديد أن الدولة المصرية لا تحتمل مشكلة جديدة، وضرورة تحكيم صوت العقل، حسبما أوضح مصدر مطلع داخل الوزارة.

وكذلك، يعرض الوزير خارطة الطريق التي خرج بها اجتماعه السابق مع محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي، في منزل رئيس النادي الأحمر.

ما هو سبب الأزمة

اتحاد الكرة أصدر بيانا بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة للدوري لأسباب أمنية يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

ثم أصدر الأهلي بيانا يؤكد خلاله عدم خوض أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك. وبدوره تضامن فريق الجونة مع الأهلي.(طالع التفاصيل)

قبل أن يعلن اتحاد الكرة أسماء حكام مباراة الجونة والأهلي في الجولة الخامسة من الدوري والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل 23 أكتوبر الجاري.(طالع التفاصيل)

وجمع الأهلي 9 نقاط من ثلاث مباريات، محققا العلامة الكاملة.

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