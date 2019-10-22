خاص مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: اتصالات ثلاثية لتحديد موعد جديد للقاء القمة

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 - 16:33

كتب : FilGoal

مجلس إدارة الأهلي - محمود الخطيب - أشرف صبحي

كشف مصدر مسؤول داخل الأهلي انطلاق اتصالات ثلاثية، بين الأحمر والجهات الأمنية ووزارة الشباب والرياضة، لتحديد موعد جديد لمباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "هناك اتفاق تام مع رؤية أشرف صبحي وزير الرياضة بوضع المعيار الأمني كمعيار وحيد لتحديد موعد المباراة الجديد".

وأضاف "هناك اتصالات قائمة مع الجهات الأمنية ووزارة الشباب والرياضة من أجل متابعة تحديد موعد المباراة في ضوء الاتجاه المطروح بتأجيل مباريات الدوري لما بعد لقاءات المنتخب الأوليمبي في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما".

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وشدد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "الأهلي يقدر تماما الظروف الأمنية خاصة إنها مباراة جماهيرية تحظى باهتمام كبير من الشارع الكروي".

تصريحات المصدر الأحمر لـFilGoal.com، تأتي في ظل انطلاق اجتماع وزير الرياضة بمحمد فضل وأحمد عبد الله، عضوي اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن الوزير يجتمع بالثنائي للنقاش حول أزمة الدوري، والتشديد أن الدولة المصرية لا تحتمل مشكلة جديدة، وضرورة تحكيم صوت العقل، حسبما أوضح مصدر مطلع داخل الوزارة.

وكذلك، يعرض الوزير خارطة الطريق التي خرج بها اجتماعه السابق مع محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي، في منزل رئيس النادي الأحمر.

وعلم FilGoal.com أن الخارطة التي سيعرضها صبحي على الثنائي ستتضمن أن يكون اليوم الثلاثاء هو آخر أيام الدوري المصري قبل إيقافه وانطلاق معسكر منتخب مصر الأوليمبي استعدادا لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المقامة في مصر بين 8 و22 نوفمبر.

وبالتالي، سيعرض صبحي تأجيل مباراتي الجونة والأهلي، وإنبي والزمالك، مع استئناف الدوري بعد البطولة المؤهلة لمسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 بمباراة الأهلي والزمالك.

ما هو سبب الأزمة

اتحاد الكرة أصدر بيانا بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة للدوري لأسباب أمنية يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

ثم أصدر الأهلي بيانا يؤكد خلاله عدم خوض أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك. وبدوره تضامن فريق الجونة مع الأهلي.(طالع التفاصيل)

قبل أن يعلن اتحاد الكرة أسماء حكام مباراة الجونة والأهلي في الجولة الخامسة من الدوري والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل 23 أكتوبر الجاري.(طالع التفاصيل)

وجمع الأهلي 9 نقاط من ثلاث مباريات، محققا العلامة الكاملة.

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