مران الزمالك - انتظام ساسي وزيزو.. تأهيل شيكابالا

ألقي ميلوتين سيردويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين بغرفة المحاضرات الخاصة بالفريق استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي يوم الخميس.

وشرح ميتشو خلال المحاضرة بعض المهام والواجبات الفنية المطلوبة من اللاعبين، تمهيدا لتنفيذها عمليا خلال التدريبات، كما سيتناول بعض الأمور الخططية الأخرى التي ينوي تدريبهم عليها.

وانتظم الثنائي فرجاني ساسي وأحمد سيد "زيزو" لاعبا الفريق الأول بالنادي في التدريبات الجماعية المقامة بملعب النادي، وجاء ذلك عقب حصول الثنائي علي راحة من قبل ميتشو من تدريبات الأمس.

وحصل إمام عاشور على راحة من التدريبات. جاء ذلك بناء على رغبة المدرب الصربي بإراحة عاشور في ظل عدم تواجده بلقاء بطل السنغال في دوري أبطال إفريقيا.

وخصص دراجون مدرب الحراس فقرة فنية قوية للثنائي محمد عواد ومحمد صبحي على هامش التدريبات.

وتألق عواد وصبحي في هذه الفقرة، ونالا إعجاب واشادة مدرب الحراس.

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ويؤدي الحارس محمد أبو جبل ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد وصانع ألعاب الفريق، تدريبات تأهيلية بجيمانيزيوم النادي.

يأتي ذلك ضمن البرنامج الموضوع لأبو جبل وشيكابالا لتجهيزهما للفترة المقبلة، بحسب الموقع الرسمي للفريق الأبيض.

وأدى لاعبو الفريق حصة تأهيلية وبدنية خاصة علي هامش المران، ركز خلالها رودريجيز مدرب الاحمال، بالتنسيق مع الجهاز الفني، مع اللاعبين علي بعض أمور تأهيلية معينة وفقا للبرنامج المتفق عليه.

إذ خاض اللاعبون سباق سرعات في مسافة قصيرة، أعقبها تقسيم الملعب لمربعات أدوا خلالها تدريبات بالكرة.