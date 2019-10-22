هل يظهر أمام جينك؟ صلاح يشارك في تدريب ليفربول الجماعي

اقترب نجمنا المصري محمد صلاح من العودة للمشاركة مع فريقه ليفربول في المباريات بعد شفاءه من الإصابة التي لحقت به قبل أسبوعين.

صلاح أصيب في الكاحل خلال لقاء ليستر سيتي قبل التوقف الدولي، ليغيب عن مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد، وذلك قبل ملاقاة جينك في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وظهر الدولي المصري لأول مرة في تدريبات فريقه الجماعية يوم الثلاثاء، بعدما خاض عدة تدريبات فردية خلال الأيام الماضية.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول قد أوضح إن صلاح لم يكن جاهزا للمشاركة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد، لكنه قد يلحق بمواجهة جينك في دوري الأبطال يوم الأربعاء.

وصرح كلوب لشبكة "سكاي سبورتس" يوم الأحد قائلا: "محمد صلاح لم يكن جاهزا، هذا هو الأمر".

وأضاف "لم يتمكن من التدرب مع الفريق، لا أعلم من أين جاء ما قاله الجميع عن مشاركته في مباراة يونايتد".

وواصل "لم تكن هناك فرصة لمشاركته يوم الأحد، ربما يلعب يوم الأربعاء، علينا أن ننتظر ونرى".

video:1

وتعرض صلاح للإصابة في كاحله خلال مواجهة ليستر سيتي في الجولة الماضية التي فاز بها الحمر بنتيجة 2-1، وذلك بعد تدخل قوي من حمزة تشودري لاعب وسط الثعالب.

ويواجه ليفربول نظيره جينك ضمن ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في بلجيكا.

اقرأ أيضا

في الجول يكشف.. تأجيل لقاء الأهلي والجونة أحد الحلول المقترحة في اجتماع الوزير

مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير

البدري: صلاح قائد للمنتخب؟ لم نُقرر حتى الآن.. وجلسة ستحسم كل شيء

الأهلي يعلنها: اجتماع الخطيب مع الوزير مستمر.. لا حل حتى الآن

الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية.. صلاح ومحرز يتواجدان مع ميسي ورونالدو وفان دايك