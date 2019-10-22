هل يظهر أمام جينك؟ صلاح يشارك في تدريب ليفربول الجماعي

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 - 14:00

كتب : FilGoal

الظهور الأول لمحمد صلاح في تدريبات ليفربول

اقترب نجمنا المصري محمد صلاح من العودة للمشاركة مع فريقه ليفربول في المباريات بعد شفاءه من الإصابة التي لحقت به قبل أسبوعين.

صلاح أصيب في الكاحل خلال لقاء ليستر سيتي قبل التوقف الدولي، ليغيب عن مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد، وذلك قبل ملاقاة جينك في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وظهر الدولي المصري لأول مرة في تدريبات فريقه الجماعية يوم الثلاثاء، بعدما خاض عدة تدريبات فردية خلال الأيام الماضية.

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وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول قد أوضح إن صلاح لم يكن جاهزا للمشاركة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد، لكنه قد يلحق بمواجهة جينك في دوري الأبطال يوم الأربعاء.

وصرح كلوب لشبكة "سكاي سبورتس" يوم الأحد قائلا: "محمد صلاح لم يكن جاهزا، هذا هو الأمر".

وأضاف "لم يتمكن من التدرب مع الفريق، لا أعلم من أين جاء ما قاله الجميع عن مشاركته في مباراة يونايتد".

وواصل "لم تكن هناك فرصة لمشاركته يوم الأحد، ربما يلعب يوم الأربعاء، علينا أن ننتظر ونرى".

وتعرض صلاح للإصابة في كاحله خلال مواجهة ليستر سيتي في الجولة الماضية التي فاز بها الحمر بنتيجة 2-1، وذلك بعد تدخل قوي من حمزة تشودري لاعب وسط الثعالب.

ويواجه ليفربول نظيره جينك ضمن ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في بلجيكا.

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