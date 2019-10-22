ألغى مسؤولو الأهلي حجز الفريق في الفندق الذي كان من المفترض أن يمكث فيه استعدادا لمباراة الجونة في الجولة الخامسة للدوري.

وتواصل FilGoal.com مع الفندق، وأكد مسؤولوه إلغاء الحجز بالفعل.

وكان الفندق قد أكد لـFilGoal.com ظهر الإثنين عدم إلغاء الحجز، قبل أن يؤكد إلغائه ظهر الثلاثاء، قبل ساعتين من موعد وصول الفريق المقرر مسبقا قبل الأزمة التي ضربت إمكانية إقامة المباراة.

وفي وقت سابق، أبلغ الأهلي لاعبيه بموعد مران الثلاثاء دون حديث حول مباراة الجونة.

ويأتي تأكيد الفندق، في ظل عرض أشرف صبحي وزير الرياضة خارطة طريق على عمرو الجنايني رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة لحل الأزمة.

وعلم FilGoal.com أن الخارطة التي سيعرضها صبحي على الجنايني ستتضمن أن يكون اليوم الثلاثاء هو آخر أيام الدوري المصري قبل إيقافه وانطلاق معسكر منتخب مصر الأوليمبي استعدادا لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المقامة في مصر بين 8 و22 نوفمبر.

وبالتالي، سيعرض صبحي تأجيل مباراتي الجونة والأهلي، وإنبي والزمالك، مع استئناف الدوري بعد البطولة المؤهلة لمسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 بمباراة الأهلي والزمالك.

ولا يعد عرض صبحي الذي اجتمع بمحمود الخطيب رئيس الأهلي يوم الإثنين نهائيا، بل محل نقاش مع اللجنة الخماسية.

ما هو سبب الأزمة

اتحاد الكرة أصدر بيانا بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة للدوري لأسباب أمنية يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

ثم أصدر الأهلي بيانا يؤكد خلاله عدم خوض أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك. وبدوره تضامن فريق الجونة مع الأهلي.(طالع التفاصيل)

قبل أن يعلن اتحاد الكرة أسماء حكام مباراة الجونة والأهلي في الجولة الخامسة من الدوري والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل 23 أكتوبر الجاري.(طالع التفاصيل)

وجمع الأهلي 9 نقاط من ثلاث مباريات، محققا العلامة الكاملة.

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