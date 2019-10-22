ممدوح عيد: أين العدل؟ ما يحدث لـ بيراميدز غير مقبول ولن يتم السكوت عليه مجددا

أبدى نادي بيراميدز استياءه من مواعيد مباريات محلية خاضها والتي حددها مسبقا الاتحاد المصري لكرة القدم، وهدد القائمين على إدارة الكرة المصرية بأنه لن يقبل الظلم الذي يتعرض له الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز على حد وصفه.

وقال ممدوح عيد مدير النادي في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء:"أين العدل؟ ما يحدث غير مقبول ولن يتم السكوت عليه مجددا. الاحترام وعدم إثارة المشاكل خلال الفترة الماضية ليس ضعفا وإنما من مبدأ الاحترام ومن يظن أن صمت النادي وعدم اعتراضه على الظلم وافتعال المشاكل بمثابة ضعف فهو مخطئ تماما، لن نقبل مستقبلا بأي ظلم يحدث".

وواصل "لعبنا مباراة خارج مصر في الكونفدرالية، وبعد يومين فقط لعبنا نصف نهائي كأس مصر، وبعد يومين أيضا خضنا النهائي أمام الزمالك. حصلنا على فترة راحة أقل من بقية الفرق، وكأن النادي كان يلعب في بطولة ترفيهية رغم ما عاناه من سفر ذهابا وإيابا وإصابات مختلفة".

واستمرت التصريحات القوية "خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، ٨ لاعبين دوليين عادوا قبل ٢٤ ساعة فقط من مواجهة سموحة في الدوري، في حين أن المنافسين خاضوا مبارياتهم يوم السبت دون وجود عدالة وتكافؤ في الفرص وهو أمر غير مقبول على الإطلاق. إضافة للضغط والإجهاد، تعرض النادي لظلم واضح في بعض مبارياته، ولن يصمت على هذا الأمر مستقبلا ولن يقف مكتوفا الأيدي أمام ما يمارس ضده وفريق الكرة من ظلم واضح من الحكام".

وتابع "البداية كانت أمام طنطا باحتساب ضربة جزاء وهمية وضعت الفريق تحت ضغط، وفي مباراة طلائع الجيش خاض الفريق اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة ٣٢ بعدما أشهر الحكم بطاقتين صفراوين في ٣ دقائق فقط في لعبتين لا تستحقان الإنذار أثرت على الفريق وأفقدته نقطتين في صراع المنافسة على لقب الدوري. استمر الظلم في مباراة الإنتاج الحربي بعد احتساب ضربة جزاء وهمية ضد الفريق وضعت اللاعبين تحت ضغط إلى نهاية المباراة.

وأتم محذرا "لو هناك أجندة لمنع بيراميدز من الفوز فإن النادي سيقف ضد الجميع وسيحصل على حقوقه كاملة وسيعرف الجميع أن بيراميدز ليس ضعيفا".

بيراميدز على قمة ترتيب الدوري حاليا برصيد 11 نقطة بعد خوضه 5 مباريات، استعاد طريق الانتصارات بفوز صعب يوم الإثنين على مضيفه الإنتاج الحربي بعد فقدانه 4 نقاط بالتعادل مع طلائع الجيش وسموحة في الجولتين الثالثة والرابعة.

وكان بيراميدز متقدما على الإنتاج بثلاثة أهداف دون رد قبل أن يحتسب الحكم محمود عاشور ركلة جزاء جدلية لصاحب الأرض ترجمها معاذ الحناوي بنجاح وأحرز الإنتاج هدفا ثانيا جعل الدقائق الأخيرة من المباراة مشتعلة.

ويسعى بيراميدز للمنافسة على لقب الدوري بعدما قدم أداء رائعا في الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الثالث في البطولة خلف الأهلي البطل والزمالك الوصيف.

ويستعد النادي لمواجهة مضيفه يانج أفريكانز التنزاني يوم الأحد في ذهاب ملحق الكونفدرالية ويستضيف الإياب بعد أسبوع.

ويشارك بيراميدز في بطولة قارية لأول مرة في تاريخه واستطاع إقصاء ايتوال دو كونجو الكونغولي وشباب بلوزداد الجزائري في الدورين 64 و32.

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