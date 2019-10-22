في الدرجة الثانية - الثلاثي الهابط من الممتاز لا يعرف الفوز.. ومفاجآتان في مجموعة بحري

انتهت مباريات اليوم الثلاثاء بفوز وحيد و6 تعادلات في سبع مباريات منها 6 مباريات بمجموعة بحري، ومباراة بمجموعة القاهرة، وتسجيل 5 أهداف فقط.

المفاجأة كانت في مباراة دكرنس والأولمبي علي استاد عز الدين يعقوب حيث حقق دكرنس الفوز الوحيد على الأولمبي بهدف نظيف لعادل فكري الوافد الجديد للفريق، ليتفوق أيمن الجمل المدير الفني لدكرنس على الأولمبي بقيادة أحمد الكأس.