في الدرجة الثانية - الثلاثي الهابط من الممتاز لا يعرف الفوز.. ومفاجآتان في مجموعة بحري
الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 - 18:10
كتب : رضا السنباطي
انتهت مباريات اليوم الثلاثاء بفوز وحيد و6 تعادلات في سبع مباريات منها 6 مباريات بمجموعة بحري، ومباراة بمجموعة القاهرة، وتسجيل 5 أهداف فقط.
المفاجأة كانت في مباراة دكرنس والأولمبي علي استاد عز الدين يعقوب حيث حقق دكرنس الفوز الوحيد على الأولمبي بهدف نظيف لعادل فكري الوافد الجديد للفريق، ليتفوق أيمن الجمل المدير الفني لدكرنس على الأولمبي بقيادة أحمد الكأس.
المفاجأة الثانية كانت تعادل مالية كفر الزيات بقيادة أيمن مجدي مع غزل المحلة بقيادة خالد عيد.
فريق المالية كان قريبا من تجميد النشاط بسبب ضعف الإمكانيات لكنهم عادوا للتدريبات قبل بداية الدوري بـ 25 يوما فقط.
أيضا فرض التعادل السلبي نفسه بين بيلا مع فاركو على استاد كفر الشيخ، رغم رفض إدارة بيلا المشاركة خارج ملعبهم.
وتعادل الحمام مع المنصورة سلبيا في مباراة أقيمت علي ملعب نجيل صناعي في مركز شباب الحمام.
وفي مباراة أبو قير للأسمدة مع الرجاء تقدم الفريق الضيف عن طريق سعيد أحمد في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أدرك محمود الملك مدافع أبو قير هدف التعادل من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.
تعادل إيجابي آخر شهدته مواجهة بلدية المحلة مع دمنهور بهدف لكل فريق.
وتقدم محمود كشلط للبلدية من عرضية علاء شعبان في الدقيقة 22، وفي الشوط الثاني أحرز أحمد العوضي هدف التعادل لدمنهور في الدقيقة 74.
وشهدت المجموعة 5 أهداف وفوز وحيد و5 تعادلات.
وفي مجموعة القاهرة خطف جمهورية شبين نقطة من فريق بتروجت بعد التعادل السلبي بينهما.
وأهدر مصطفي زيكو هدف للجمهورية بشبين بعد ارتطام تسديدته بالعارضة.
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ولم تستطع الأندية الهابطة من الممتاز تحقيق الفوز، بعد تعادل النجوم وكذلك بتروجت وخسارة الداخلية.
بينما حققت الأندية الصاعدة من القسم الثالث لمجموعة بحري الفوز لدكرنس، وتعادل بيلا وأيضا المالية بكفر الزيات.
وتوقف عدد أهداف مجموعة القاهرة عند 9 أهداف.
ولم تخدم الملاعب أصحابها اليوم، والفوز الوحيد كان خارج الأرض.
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