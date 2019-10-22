عبد العاطي: لو كنا في حالة بدنية مناسبة لاستغللنا دفاع إنبي بشكل أفضل

قال مجدي عبد العاطي مدرب أسوان إن التعب والضغط أثر على فريقه قبل نهاية مواجهة إنبي، وأنه لو كان في حالته البدنية المناسبة لتمكن من استغلال ما سنح له من فرص ضد الفريق البترولي.

وصرح مدرب أسوان عقب نهاية المباراة لقناة "أون سبورت" قائلا: "حينما قرر إنبي اللعب بـ4 مهاجمين لإدراك التعادل قررت تغيير الخطة إلى 4-1-3-2".

وأضاف "أثر علينا التعب والضغط في نهاية المباراة، لو كنا في حالتنا البدنية السليمة ومع الفرص التي سنحت لنا بجانب تقدم دفاع إنبي كان بإمكاننا استغلال ذلك الأمر".

وواصل "حققنا مكسبا هاما للغاية بالنسبة لنا لأن هناك توقفا لمدة شهر يمكننا أن نعمل على تعديل أخطائنا الحالية والسابقة".

أسوان حقق الفوز لأور مرة في تاريخه ضد إنبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري بعد 9 مواجهات مباشرة جمعت الفريقين، انتصر إنبي في 6 وتعادلا مرتين.

سجل هدف اللقاء الوحيد يوم الثلاثاء عبد الرحمن خالد "جبنة" لاعب أسوان من متابعة تسديدة لمحمد الصباحي من كرة ثابتة.

ورفع أسوان رصيده من النقاط إلى 4 نقاط في المركز الـ14 بعد خوضه 4 جولات، فيما تجمد رصيد إنبي عند نقطة وحيدة من 5 مواجهات.

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