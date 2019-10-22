مران الأهلي - تدريبات تأهيلية لعاشور ومروان.. وجلسة بين فايلر وأجايي

انطلق مران فريق الأهلي على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة، وخاض الثنائي حسام عاشور ومروان محسن تدريبات تأهيلية.

وواصل حسام عاشور تدريباته العلاجية في "الجيم" استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

أما مروان محسن مهاجم الفريق فأدى تدريبات تأهيلية مع طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالأهلي.

وبدأ لاعبو الأهلي المران بفقرة كرة يد للتخلص من الملل.

خصص رينيه فايلر فقرة للكرات الثابتة بالإضافة إلى فقرة عرضيات ثنائية وتغلب الثنائي رمضان صبحي وسعد سمير على الجميع.

وعقد فايلر جلسة قصيرة مع جونيور أجايي قبل انطلاق المران.

وخاض كريم وليد "نيدفيد" فقرات جري ضمن برنامج العلاج الطبيعي.

وخلال التمرين، شارك اللاعبون بتمريرات كرة وتحركات بدون الكرة.

وكان الأهلي قد ألغى حجز الفندق في الجونة والذي كان مقررا أن يسافر اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة فريق الجونة في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي أمام الجونة مساء غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة الخامسة.

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