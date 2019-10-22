"لا يسلمون اليوم من ضرباته".. عبد العاطي يقود أسوان لانتصاره الأول ضد إنبي

"من كان يضرب لهم لا يسلمون اليوم من ضرباته". جملة قالها المعلق فارس عوض تعليقا على هدف روبن فان بيرسي لصالح مانشستر يونايتد ضد فريقه السابق أرسنال، واليوم كررها مجدي عبد العاطي حينما قاد أسوان كمدرب للفوز ضد إنبي الذي كان يلعب له كمهاجم ضمن جيله الذهبي.

مجدي عبد العاطي مدرب أسوان الحالي كان أحد نجوم الجيل الذهبي في إنبي، وسجل هدفا في انتصار الفريق البترولي بنتيجة 4-1 ضد أسوان في مدينة أسوان في موسم 2002-2003.

نجح نادي أسوان في تحقيق الفوز الأول له في الدوري هذا الموسم والانتصار الأول في تاريخ مواجهاته ضد إنبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء.

أسوان فاز بنتيجة 1-0 ليتخطى الخسارة التي لحقت به في الجولة الثالثة ضد الأهلي بنتيجة 5-1، وبعد أن خاض 3 جولات في الدوري خسر مرتين وتعادل مرة.

سجل هدف اللقاء الوحيد عبد الرحمن خالد "جبنة" في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، بعد كرة ثابتة سددها محمد الصباحي لاعب أسوان، تصدى لها عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي قبل أن تصل أمام جبنة الذي سجل الهدف.

ورفع أسوان رصيده من النقاط إلى 4 نقاط في المركز الـ14 بعد خوضه 4 جولات، فيما تجمد رصيد إنبي عند نقطة وحيدة من 5 مواجهات.

إنبي لم يحصد سوى نقطة وحيدة بعد أن خسر 4 مباريات وتعادل مباراة وسجل هدفين واستقبل 9 آخرين.

أسوان كسر سلسلة إنبي التاريخية في مواجهات الفريقين، إذ أن النادي البترولي فاز في 6 مواجهات من أصل 9 وتعادلا مرتين.

وكان علي ماهر مدرب إنبي قد أعلن في وقت سابق عن استقالته، قبل أن يقرر مجلس الإدارة تعيين حلمي طولان.

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