ميدو: زحام الأمطار يعطل حافلة المقاصة.. لا نستطيع الوصول لملعب مباراة دجلة

تسبب الزحام المروري بسبب الأمطار في تأخر وصول حافلة مصر للمقاصة إلى ملعب بتروسبورت لمواجهة وادي دجلة وفقا لتصريحات أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق المقاصة.

وكان من المقرر أن يلعب مصر للمقاصة أمام وادي دجلة في الخامسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الخامسة في الدوري المصري.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي: "حافلة الفريق معلقة في الزحام بسبب الأمطار منذ أكثر من ساعة ونصف بسبب الأمطار".

وتابع ميدو "للأسف لا نستطيع الوصول لملعب المباراة".

وعلم FilGoal.com أن لاعبي المقاصة استقلوا سيارات أجرة مختلفة للوصول إلى الملعب المباراة ووصل عدد من اللاعبين إلى الملعب بالفعل.

ويقع المقاصة في المركز الثامن بعد أربع جولات برصيد ست نقاط، وكان قد تغلب في مباراته الأخيرة على المصري بهدف دون رد.

أما وادي دجلة فيقع في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد نقطتين ولم يحقق أي فوز في الدوري.

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