برشلونة يواجه سلافيا براج بدون هذا الثنائي

أوضح نادي برشلونة أن الثنائي صامويل أومتيتي وسيرجي روبرتو لن يشارك في مباراة الفريق ضد سلافيا براج بدوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

ويحل برشلونة ضيفا على براج ضمن ثالث جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وأفاد برشلونة في بيان "أومتيتي أصيب في الركبة اليسرى خلال تدريبات الثلاثاء، وسيغيب عن مباراة الأربعاء أمام سلافيا براج".

وأضاف البيان "ولن يسافر سيرجي روبرتو مع الفريق بسبب الإصابة التي ألمت به في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى خلال مباراة السبت الماضي".

ويحتل برشلونة صدارة المجموعة رفقة بروسيا دورتموند برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل نقطة لكل من إنتر وسلافيا براج.

ويحل دورتموند ضيفا على إنتر ضمن الجولة نفسها.

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