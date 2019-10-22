الإقالة الأسرع في الدرجة الثانية.. رسميا - الترسانة ينهي تعاقده مع علاء ميهوب

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 - 14:22

كتب : رضا السنباطي

الاهلى علاء ميهوب

أعلن طارق السعيد رئيس نادي الترسانة والمشرف العام على الكرة بالفريق عن إنهاء التعاقد بين الشواكيش ومدربه علاء ميهوب بعد الخسارة من منتخب السويس في الدوري.

وخسر الترسانة في افتتاحية الموسم بالدرجة الثانية من الدوري المصري بنتيجة 2-0.

وقرر مجلس إدارة الترسانة تكليف الجهاز المعاون بقيادة مؤمن عبد الغفار ووائل الجميل وكريم حسن شحاتة وعصام محمود مدرب الحراس بتولي مهمة تدريب الفريق لحين التعاقد مع مدير فني آخر.

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ونشبت خلافات بين مجلس إدارة الشواكيش وعلاء ميهوب مدرب الفريق أثناء فترة الإعداد، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن مستقبل المدرب وقتها وسط أنباء عن رغبة ميهوب في التقدم باستقالته قبل بداية الموسم.

وأصبحت إقالة ميهوب هي أسرع إقالة في الدرجة الثانية للموسم الجاري بعد جولة من بداية المسابقة. وكان نجم الأهلي السابق قد تولى تدريب الفريق في مايو الماضي.

ويستعد الترسانة لمواجهة النجوم يوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية.

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